Mirtha Legrand recordó los dos malos momentos que pasó con Andrea del Boca: "Fue terrible"

"Cuando entró, no me acuerdo las palabras que dije, pero le pregunté si estaba embarazada, y eso sirvió para que nunca más me saludara y hablara mal de mi. Fue terrible”, recordó sin vueltas Mirtha Legrand.

A lo que Amalia Granata, enfrentada a Del Boca hace años, comentó: "No te perdiste nada Mirtha, mejor. Tenés que rodearte de gente de buena energía".

Después la conductora repasó otro hecho con Andrea del Boca que no le gustó para nada cuando estuvieron en la despedida a la actriz Romina Yan.

"En un entierro en el Jardín de Paz creo, cuando murió la hija de Yankelevich (Romina Yan), yo la vi que estaba sola, entonces me acerqué y le dije: 'Andrea, yo te quiero saludar'. Hizo ese silencio, se quedó mirándome y no me dijo nada", señaló Mirtha Legrand.

"Entonces yo me retiré, no sé por qué me acerqué. Me pareció que en un entierro, que estábamos todos muy impresionados porque yo la conocía muy poco a la hija de Yankelevich que había muerto... Ella estaba conmovida como toda la gente. Y no, no me saludó y nunca más supe de ella, pero son difíciles”, concluyó Chiquita.

La indignación de Andrea del Boca con Yanina Zilli en Gran Hermano

Andrea del Boca volvió a apuntar contra Yanina Zilli tras el comentario fuera de lugar que lanzó contra Daniela de Lucía al mencionar la reciente muerte de su padre como argumento en una discusión.

La actriz, visiblemente afectada por la falta de empatía de su compañera, no se guardó nada en Gran Hermano Generación Dorada y sentenció: "Era para mandarla a la mier.. Fue un golpe muy bajo".

Para ella, el dolor de Daniela de Lucía es entendible y utilizarlo como un arma en la discusión por parte de Yanina Zilli fue un acto imperdonable.

Por su parte, Yipio Pintos relató cómo tuvo que intervenir para que el conflicto no escalara a mayores: "Me enfoqué en Dani y le dije 'dejá, cortá, no vale la pena'. Me imaginé que si así era el principio, ¿qué podía llegar a decir después?".

El resto de los jugadores coincidió en que la jugada de la vedette fue desafortunada. Eduardo Carrera, quien observó la situación desde afuera pero vio lo triste que se sintió Daniela, comentó: "No escuché bien, pero cuando vi que ustedes la abrazaban y ella lloraba, algo le tuvo que haber dicho. Fue en vivo encima".