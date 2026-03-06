La hija de Andrea del Boca reveló un dato de Gran Hermano y dejó expuesta a su mamá: "Ella lo mando a..."

En esa misma línea, Anna Chiara explicó por qué su mamá decidió posicionarse fuertemente en un espacio clave de la casa, que suele ser escenario de múltiples conflictos entre los participantes: la cocina.

“La cocina es un lugar de poder y se lo iban a querer sacar. Yo le dije que se meta un poco y después que se aleje de ese lugar, ya que se la van a picar y ganarán más protagonismo”, sostuvo al respecto.

Lo cierto es que en estas primeras semanas de competencia Andrea del Boca ya protagonizó algunos momentos tensos con otros jugadores. Entre quienes aparecen como sus principales rivales dentro del reality se encuentran Yanina Zilli y Brian Sarmiento.

De hecho, el exfutbolista vivió un episodio particular días atrás, cuando terminó quebrándose en llanto luego de que Andrea condimentara una comida con comino, pese a que él había comentado previamente que ese ingrediente le cae mal.

De esta manera, la convivencia dentro de Gran Hermano comenzó a calentarse rápidamente. Asimismo, en los últimos días, varios participantes empezaron a cuestionar la manera en la que Andrea del Boca se mueve dentro del juego, lo que derivó en algunos cruces y miradas incómodas.

En este contexto, todo indica que la actriz podría convertirse en una de las figuras más fuertes de la temporada. Su trayectoria, su carácter y las estrategias que, según reveló su propia hija, pensó antes de ingresar al reality la posicionan como una jugadora que promete seguir dando que hablar en una competencia donde cada decisión puede cambiarlo todo.

Andrea del Boca en la cocina

Cuál fue la extraña actitud de Andrea del Boca con Yanina Zilli en el festejo de su cumpleaños en Gran Hermano

Este 4 de marzo tuvo un significado muy especial para Yanina Zilli. La vedette celebró su cumpleaños número 60 en un lugar tan inesperado como televisado: la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Un contexto absolutamente atípico para soplar las velitas, aunque muy acorde con una figura que supo construir su carrera rodeada de espectáculo, brillo y momentos llamativos.

La celebración se dio dentro del reality, donde actualmente transita su experiencia junto a otros participantes. En ese marco, Yanina Zilli vivió una jornada cargada de emociones, acompañada por quienes hoy comparten con ella la rutina diaria del encierro. Así, al llegar el momento de celebrar sus seis décadas, el festejo tuvo un clima de cercanía y complicidad. Los participantes que comparten la casa con la vedette estuvieron atentos a cada detalle y se mostraron presentes en una fecha tan simbólica para ella. En medio de ese contexto, el espíritu festivo no tardó en aparecer.

Como no podía ser de otra manera, el toque distintivo del cumpleaños llevó el sello del mundo artístico del que Yanina Zilli formó parte durante tantos años. Las plumas y el glamour dijeron presente, en un guiño claro a su identidad dentro del espectáculo. La propia vedette fue quien dio el primer paso para encender el clima de celebración: se colocó un llamativo tocado y comenzó a caminar con actitud, como si estuviera nuevamente sobre un escenario.

El momento tuvo además un detalle que no pasó inadvertido. Andrea del Boca, otra de las figuras que hoy forma parte del reality y que ya tuvo algunas diferencias con la exvedette, se acercó para colaborar con el armado del look festivo. Con cuidado, la actriz se ocupó de acomodarle las plumas del tocado, sumándose al juego y al clima distendido que se vivía entre los participantes.

Con todo listo para el festejo, Yanina Zilli decidió redoblar la apuesta y montó su propio show improvisado. Se subió a unas sillas, adoptando una pose que la colocaba como si estuviera en pleno escenario, mientras sus compañeros la rodeaban entre risas, aplausos y gestos de complicidad.

Entonces llegó el momento más esperado de la noche. Entre sonrisas y entusiasmo, los participantes comenzaron a entonar el clásico “Feliz cumpleaños”, convirtiendo ese rincón de la casa en una verdadera celebración dentro de Gran Hermano Generación Dorada.