¡La mandó al frente! Gustavo Costas reveló el secreto mejor guardado de Morena Beltrán

"Boca pateó por primera vez al arco a los 24 minutos, que nos hacen el gol", recordó Costas, en relación al tanto que Lucas Blondel marcó en La Bombonera. En ese momento, Morena Beltrán, acotó: "Fue un golazo".

El entrenador de la Academia no dejó pasar el comentario y, si bien le dio la razón a la periodista, no dudó en mandarla al frente: "Vos de Boca". De esa forma, Costas reveló uno de los secretos mejores guardados de More Beltrán.

Inmediatamente, Beltrán intentó explicar el motivo de su comentario. "No, porque lo hizo mi novio", expresó y, luego, redobló la apuesta: "Igual, escuchame, la clavó de volea al arco". Entre risas, el DT del conjunto de Avellaneda reconoció que "fue un golazo".

VIDEO | El gol de Lucas Blondel a Racing en La Bombonera

Gustavo Costas analizó al fútbol argentino y a sus entrenadores

Racing comenzó el Torneo de la Liga como uno de los punteros, liderando gracias a la diferencia de goles. Además, está en octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana, habiendo sido el mejor equipo en la fase de grupos.

"El fútbol cambió. Ahora para pelear los partidos tenés más herramientas, hay otra tecnología, es otro fútbol; igual no sé con qué me quedo. Como DT me gustan Chacho Coudet y el Cholo Simeone. El técnico argentino es querido por todos, como el uruguayo", comentó Costas, recordando también anécdotas sobre el fútbol con su padre y su abuelo.

"El europeo es totalmente distinto, es otra vida allá. Tienen otras herramientas, no podés competir contra algunas cosas. Yo siempre les deseo lo mejor a los técnicos argentinos afuera, porque así les abrís puertas a todos los colegas", añadió.

"Debemos tener la vara alta, somos Racing. Está bárbaro, es otro club. Llamé a todos los jugadores desde que asumí, para hablar bien con ellos. Y pensé que nunca iba a ser el técnico jaja, que no tendría la chance. Siempre quiero que a Racing le vaya bien, sea quien sea el DT. Si Racing está bien, yo soy feliz. Claro que sueño con salir campeón dirigiendo a Racing, pero el club está primero, esto no es por plata, es por otra cosa", aclaró sin rodeos.