Las divertidas vacaciones de Franco Colapinto con Bizarrap en Barcelona

Un descanso antes de volver a la máxima exigencia

Para Colapinto, este tipo de actividades resultan clave en medio de un calendario tan exigente como el de la Fórmula 1. El receso de agosto le permite no solo entrenar y prepararse físicamente, sino también desconectar mentalmente de la presión de las carreras y pasar tiempo con amigos fuera del paddock.

La conexión con Bizarrap, con quien ya había compartido momentos en otras oportunidades, y la posibilidad de jugar con una leyenda como Belasteguín, sumaron un componente especial a estas vacaciones.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

El regreso oficial de Colapinto a las pistas será del 29 al 31 de agosto, en el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará en el circuito de Zandvoort. Este será un momento importante para el piloto, ya que correrá ante la afición local del equipo Alpine y en un trazado exigente.

Luego de la cita neerlandesa, el calendario continuará con los Grandes Premios de Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, Qatar y Abu Dhabi, donde se definirá la temporada.

Fórmula 1: horarios del Gran Premio de los Países Bajos (hora de Argentina)

Viernes 29 de agosto 7:30 | Práctica Libre 1 11:00 | Práctica Libre 2

Sábado 30 de agosto 6:30 | Práctica Libre 3 10:00 | Clasificación

Domingo 31 de agosto 10:00 | Carrera



Estos horarios serán clave para los fanáticos argentinos que quieran seguir de cerca la participación de Colapinto en Zandvoort.

Una postal distinta de Colapinto

Las imágenes y videos del encuentro de pádel no tardaron en viralizarse, mostrando una faceta más relajada del joven piloto. Lejos de los trajes ignífugos y los boxes llenos de ingenieros, Colapinto se movió con soltura en la pista de pádel, aunque quedó claro —tal como señalaron Belasteguín y Bizarrap— que todavía le queda camino por recorrer en ese deporte.

Para sus seguidores, fue una oportunidad de verlo en un contexto distinto, disfrutando y riendo junto a dos figuras de peso en sus respectivas disciplinas.