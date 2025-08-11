En vivo Radio La Red
FÓRMULA 1

Las divertidas vacaciones de Franco Colapinto con Bizarrap en Barcelona

Franco Colapinto aprovechó el receso de la Fórmula 1 para distenderse en Barcelona junto a Bizarrap y el histórico Fernando Belasteguín. Mirá.

Lejos del ruido de los motores, Franco Colapinto aprovechó el parate de la Fórmula 1 para recargar energías de una manera distinta. El piloto argentino de Alpine viajó a Barcelona, donde compartió una tarde de pádel con Bizarrap y el histórico Fernando Belasteguín, considerado uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte.

Leé también ¿Se terminó? Un medio inglés reveló datos importantes sobre el futuro de Colapinto en la F1
image

El encuentro tuvo lugar en el centro deportivo de Belasteguín y estuvo marcado por el buen humor. Entre bromas, puntos disputados y momentos para las redes sociales, los protagonistas demostraron que, más allá de la competencia profesional, el receso también es una oportunidad para divertirse y disfrutar con amigos.

Cómo fue el desafío de pádel entre Colapinto, Bizarrap y Belasteguín

El partido, más distendido que competitivo, dejó ver un alto grado de complicidad entre los participantes. Belasteguín, acostumbrado a enfrentarse a rivales de élite, no dudó en sumarse al juego irónico y aseguró que tanto Colapinto como Bizarrap “tienen bastante margen de mejora”. Incluso bromeó con la posibilidad de darles clases, remarcando que “Juan fue el mejor de los tres” y que, si bien no revelaron el resultado, los perdedores deberían invitar a una cena.

El propio Bizarrap, conocido por su estilo desenfadado en redes, replicó las publicaciones de Colapinto y escribió en Instagram: “Dándoles clases de pádel”, manteniendo el tono divertido de la jornada.

Un descanso antes de volver a la máxima exigencia

Para Colapinto, este tipo de actividades resultan clave en medio de un calendario tan exigente como el de la Fórmula 1. El receso de agosto le permite no solo entrenar y prepararse físicamente, sino también desconectar mentalmente de la presión de las carreras y pasar tiempo con amigos fuera del paddock.

La conexión con Bizarrap, con quien ya había compartido momentos en otras oportunidades, y la posibilidad de jugar con una leyenda como Belasteguín, sumaron un componente especial a estas vacaciones.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

El regreso oficial de Colapinto a las pistas será del 29 al 31 de agosto, en el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará en el circuito de Zandvoort. Este será un momento importante para el piloto, ya que correrá ante la afición local del equipo Alpine y en un trazado exigente.

Luego de la cita neerlandesa, el calendario continuará con los Grandes Premios de Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, Qatar y Abu Dhabi, donde se definirá la temporada.

Fórmula 1: horarios del Gran Premio de los Países Bajos (hora de Argentina)

  • Viernes 29 de agosto

    • 7:30 | Práctica Libre 1

    • 11:00 | Práctica Libre 2

  • Sábado 30 de agosto

    • 6:30 | Práctica Libre 3

    • 10:00 | Clasificación

  • Domingo 31 de agosto

    • 10:00 | Carrera

Estos horarios serán clave para los fanáticos argentinos que quieran seguir de cerca la participación de Colapinto en Zandvoort.

Una postal distinta de Colapinto

Las imágenes y videos del encuentro de pádel no tardaron en viralizarse, mostrando una faceta más relajada del joven piloto. Lejos de los trajes ignífugos y los boxes llenos de ingenieros, Colapinto se movió con soltura en la pista de pádel, aunque quedó claro —tal como señalaron Belasteguín y Bizarrap— que todavía le queda camino por recorrer en ese deporte.

Para sus seguidores, fue una oportunidad de verlo en un contexto distinto, disfrutando y riendo junto a dos figuras de peso en sus respectivas disciplinas.

