Deportes
Cristiano Ronaldo
Inesperado: Cristiano Ronaldo tomó una determinación que cambiará su vida para siempre

Cristiano Ronaldo anunció una decisión que tomó y que tendrá un gran impacto en su vida. Conocé los detalles de la noticia que revolucionó al mundo.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez pusieron un nuevo capítulo en su historia de amor: la pareja anunció su compromiso luego de nueve años juntos. La noticia llegó a través de las redes sociales, donde la influencer nacida en Argentina compartió una foto de su mano sobre la de Cristiano, luciendo un anillo de diamantes en el dedo anular.

REUTERS/Hannah Mckay
image

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Georgina en Instagram, confirmando así que habrá boda en el futuro cercano.

image

Cómo comenzó la historia de amor entre Cristiano y Georgina

La pareja se conoció en 2016, cuando Georgina trabajaba como vendedora en una tienda de Gucci en Madrid. Cristiano, entonces figura del Real Madrid, visitaba el lugar como cliente. Según contaron en entrevistas anteriores, la atracción fue inmediata.

Las primeras fotos juntos llegaron en noviembre de ese año, publicadas por la revista Hola, que los captó paseando de la mano por París. Desde entonces, su relación fue creciendo y afianzándose con el paso del tiempo.

Cuántos hijos tienen Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano y Georgina son padres de dos hijas en común: Alana Martina, nacida el 12 de noviembre de 2017 en la Clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón, y Bella Esmeralda, que llegó al mundo en 2022.

Además, Georgina cría junto a Cristiano a los otros tres hijos del futbolista: Cristiano Jr., nacido en 2010, y los gemelos Mateo y Eva María, que llegaron por subrogación en 2017.

En abril de 2022, la pareja vivió uno de sus momentos más duros: durante un parto prematuro, falleció Ángel, uno de los mellizos que esperaban. Bella Esmeralda, la hermana gemela, sobrevivió.

Cuándo y dónde será la boda de CR7

Por ahora, ni Cristiano ni Georgina han dado detalles sobre la fecha, el lugar o la lista de invitados. Lo único confirmado es el compromiso, sellado con un anillo que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales y medios internacionales.

En los últimos años, habían surgido rumores de un posible casamiento e incluso versiones de crisis, pero ninguno de los dos había confirmado públicamente planes concretos. Este anuncio disipa las dudas y confirma que la relación atraviesa un momento de solidez.

Dónde vive actualmente la pareja

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez viven en Arabia Saudita, donde el futbolista juega para el Al Nassr desde fines de 2022. Allí comparten su día a día junto a sus hijos, combinando los compromisos deportivos de CR7 con la vida familiar y las actividades de Georgina como modelo e influencer.

Una relación bajo los flashes

La historia de Cristiano y Georgina no solo se construyó en la intimidad, sino también bajo la mirada de millones de seguidores en redes sociales y la atención de la prensa mundial.

Su vida en pareja, los viajes, los eventos a los que asisten juntos y la crianza de sus hijos son parte de las publicaciones que ambos comparten en sus cuentas, consolidando una imagen de familia unida.

Con este compromiso, se abre un nuevo capítulo para una relación que comenzó con un encuentro casual en una tienda de moda y que hoy se encamina hacia el altar.

