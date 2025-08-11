Inesperado: Cristiano Ronaldo tomó una determinación que cambiará su vida para siempre

Cuántos hijos tienen Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano y Georgina son padres de dos hijas en común: Alana Martina, nacida el 12 de noviembre de 2017 en la Clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón, y Bella Esmeralda, que llegó al mundo en 2022.

Además, Georgina cría junto a Cristiano a los otros tres hijos del futbolista: Cristiano Jr., nacido en 2010, y los gemelos Mateo y Eva María, que llegaron por subrogación en 2017.

En abril de 2022, la pareja vivió uno de sus momentos más duros: durante un parto prematuro, falleció Ángel, uno de los mellizos que esperaban. Bella Esmeralda, la hermana gemela, sobrevivió.

Cuándo y dónde será la boda de CR7

Por ahora, ni Cristiano ni Georgina han dado detalles sobre la fecha, el lugar o la lista de invitados. Lo único confirmado es el compromiso, sellado con un anillo que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales y medios internacionales.

En los últimos años, habían surgido rumores de un posible casamiento e incluso versiones de crisis, pero ninguno de los dos había confirmado públicamente planes concretos. Este anuncio disipa las dudas y confirma que la relación atraviesa un momento de solidez.

Dónde vive actualmente la pareja

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez viven en Arabia Saudita, donde el futbolista juega para el Al Nassr desde fines de 2022. Allí comparten su día a día junto a sus hijos, combinando los compromisos deportivos de CR7 con la vida familiar y las actividades de Georgina como modelo e influencer.

Una relación bajo los flashes

La historia de Cristiano y Georgina no solo se construyó en la intimidad, sino también bajo la mirada de millones de seguidores en redes sociales y la atención de la prensa mundial.

Su vida en pareja, los viajes, los eventos a los que asisten juntos y la crianza de sus hijos son parte de las publicaciones que ambos comparten en sus cuentas, consolidando una imagen de familia unida.

Con este compromiso, se abre un nuevo capítulo para una relación que comenzó con un encuentro casual en una tienda de moda y que hoy se encamina hacia el altar.