La PREOCUPANTE predicción del tarotista de River para el duelo ante Talleres

Para empezar, el tarotista elogió al entrenador de Talleres, Walter Ribonetto, destacando su estrategia para enfrentar a River, a pesar de no poder contar con dos de sus principales figuras: Rubén Botta, quien está fuera por un desgarro, y Ramón Sosa, que se plantó para ser transferido a Nottingham Forest y no volverá a vestir la camiseta de la T. "Partido donde la T saldrá con autoridad a jugarlo y con un nuevo esquema para dañar al Millo. Bien por Ribonetto, sabe que puede dañarlo solo de local", publicó Can Tarot en su cuenta de Twitter.

Aunque reconoció la capacidad de Gallardo para "romper con los esquemas y demostrar", Can Tarot lanzó un pronóstico que podría preocupar a los hinchas de River: "Empate o pierde River 2-1 o 2-2", vaticinó.

En otro posteo, Can Tarot, escribió: "Sé que mi predicción no es alentadora, pero puedo hacer algo para que no nos vayamos en desventaja al Monumental. Trabajaré para River sin pedir nada a cambio".

A continuación, lanzó otra publicación a través de la red social X (ex Twitter) en la que realizó algunas advertencias y recomendaciones: "Vamos a trabajar todo el día para que River se lleve un resultado positivo en Córdoba. Limpien los vestuarios. Se nos puede lesionar un jugador. Hoy se juega de este lado también. Gallardo, cuidado con el mediocampo de la T y los extremos. No ataques".

Cabe destacar que días atrás, el tarotista había previsto un futuro exitoso para el segundo ciclo de Gallardo en River, que comenzó con el empate 1-1 ante Huracán el pasado sábado en el Monumental. "El nuevo ciclo nos dará la Copa Libertadores y estaremos bien posicionados para el Mundial de Clubes 2025", predijo.

La fuerte advertencia del astrólogo de Boca a River para la serie ante Talleres

Giorgio Armas, conocido en redes sociales como "El astrólogo de Boca", realizó un análisis de la serie que generó revuelo.

Armas, quien ganó notoriedad por sus predicciones basadas en la astrología, fue tajante al pronosticar el desenlace del cruce entre River y Talleres. "River eliminará a Talleres. La única opción que tiene la T es llevarlos a los penales. Pero será difícil por Astrología", afirmó en sus redes sociales, sugiriendo que las estrellas no están alineadas a favor del equipo cordobés.

Además, el astrólogo dejó entrever que podría haber controversias en el segundo partido de la serie. "PD: Habrá en el partido de vuelta polémica con el VAR", escribió, anticipando un posible conflicto que podría influir en el desarrollo o el resultado final del encuentro.

Con la expectativa creciendo tanto dentro como fuera de la cancha, el duelo entre River y Talleres promete ser una serie cargada de emoción y, si se cumplen las predicciones de Armas, también de mucha polémica.