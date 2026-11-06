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Apareció el video de la tortura de Pequeño J a Lara Fernández: la tremenda reacción de Georgina Barbarossa

La conductora Georgina Barbarossa reaccionó al aire al escuchar el relato de Paulo Kablan sobre el video que se filtró del triple crimen en Florencio Varela.

6 nov 2026, 12:40
Apareció el video de la tortura de Pequeño J a Lara Fernández: la tremenda reacción de Georgina Barbarossa

Apareció el video de la tortura de Pequeño J a Lara Fernández: la tremenda reacción de Georgina Barbarossa

Apareció el video de la tortura de Pequeño J a Lara Fernández: la tremenda reacción de Georgina Barbarossa

Apareció el video de la tortura de Pequeño J a Lara Fernández: la tremenda reacción de Georgina Barbarossa

Paulo Kablan dio detalles del video que se filtró de la tortura de Pequeño J a Lara Fernández, una de las tres víctimas del triple crimen de Florencio Varela ocurrido en septiembe de 2025, por el que hay hasta el momento 16 personas detenidas y 5 prófugos.

El periodista de policiales explicó al aire en el ciclo A la Barbarossa (Telefe) el material que se conoció en las últimas horas y por el que la querella solicitó una medida cautelar para frenar su difusión.

“Es un video generado por Roger porque aparece él hablando y le hablan. Yo tuve acceso al material, es muy largo, y es un espanto. Este tal Roger, que no se le ve la cara, está en la casa de Florencio Varela, en ese momento él está ahí", comenzó Paulo Kablan.

Y detalló sobre las imágenes: "Lara le implora y le pide a Roger que no le hiciera nada. Y Roger empieza a exigirle nombres de los que robaron la droga. Empieza a tirar nombres y dar órdenes. No amenazas, órdenes. Y ahí aparece Pequeño J en el video"

"El que ejecuta el hecho es Pequeño J, y queda grabado porque evidentemente ese video se lo mandaban a otra persona”, aseguró el periodista.

Los detalles del video que dejó en shock a Georgina Barbarossa

En su relato, Paulo Kablan puso en contexto sobre el video del triple crimen de Florencio Varela: “El cerebro es Roger y Pequeño no era tan importante pero era uno de los asesinos que estaba ahí. Lo digo con mucho respeto y tapando muchos datos porque hay familiares que seguramente pueden estar escuchando: el cuerpo de Lara fue atacado brutalmente".

"Fue una cosa espantosa”, reaccionó la conductora Georgina Barbarossa ante el terrrible relato de su compañero.

"O sea, con eso usted va a entender el ataque que sufrió una nena de 15 años. Le empiezan a exigir nombres y la chica dice lo que puede en esa situación... Una cosa espantosa“, cerró Kablan.

Luego salió al aire Fernando Burlando, abogado querellante de la causa, quien dio su opinión acerca de ese material y el impacto que genera: “El video se puede empezar a ver, pero no se puede terminar”.

     

 

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