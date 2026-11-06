Apareció el video de la tortura de Pequeño J a Lara Fernández: la tremenda reacción de Georgina Barbarossa

"El que ejecuta el hecho es Pequeño J, y queda grabado porque evidentemente ese video se lo mandaban a otra persona”, aseguró el periodista.

Los detalles del video que dejó en shock a Georgina Barbarossa

En su relato, Paulo Kablan puso en contexto sobre el video del triple crimen de Florencio Varela: “El cerebro es Roger y Pequeño no era tan importante pero era uno de los asesinos que estaba ahí. Lo digo con mucho respeto y tapando muchos datos porque hay familiares que seguramente pueden estar escuchando: el cuerpo de Lara fue atacado brutalmente".

"Fue una cosa espantosa”, reaccionó la conductora Georgina Barbarossa ante el terrrible relato de su compañero.

"O sea, con eso usted va a entender el ataque que sufrió una nena de 15 años. Le empiezan a exigir nombres y la chica dice lo que puede en esa situación... Una cosa espantosa“, cerró Kablan.

Luego salió al aire Fernando Burlando, abogado querellante de la causa, quien dio su opinión acerca de ese material y el impacto que genera: “El video se puede empezar a ver, pero no se puede terminar”.