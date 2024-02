Raúl Cascini y Marcelo Delgado, miembros del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, elogiaron al delantero uruguayo. "Es un fenómeno y estamos contentos de que esté con nosotros en el club. Dentro del grupo, está todo el día jodiendo. Nosotros nos reímos. El grupo es muy lindo, bueno y sano", detalló el ex-Independiente.

En tanto, el dirigente que acompañó a la Bestia en la foto de la firma comentó: "Nosotros lo vemos de la mejor manera. Nos ha demostrado su nivel. Estamos felices de tenerlo hasta diciembre del 2027, ahora nos toca disfrutarlo. Vemos la persona que es. Es muy bromista. A mí me carga todo el día, ja". Sobre el tópico de las gastadas, en el que ambos exfutbolistas coincidieron, Merentiel aceptó que "me bancan todo el día. Tienen unas ganas de que me vaya, ja".