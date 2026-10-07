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La llamativa charla entre Lionel Scaloni y Thiago Messi que sorprendió a todos

Scaloni protagonizó un tierno momento con Thiago Messi tras el triunfo ante Benín. Luego, Leo conmovió al estadio con sus palabras.

La llamativa charla entre Lionel Scaloni y Thiago Messi que sorprendió a todos

Tras la finalización del partido amistoso ante Benín y en los instantes previos a que se habilitara el micrófono para la palabra del capitán, las cámaras de la transmisión captaron un momento tan inesperado como entrañable sobre el césped del Estadio Monumental. El entrenador Lionel Scaloni se acercó al sector donde se encontraba la familia de Lionel Messi para mantener un distendido diálogo con Thiago Messi, el hijo mayor del astro rosarino, quien se desempeña en las divisiones inferiores de la academia de Inter Miami.

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El técnico de la Selección Argentina abrazó cariñosamente al joven y comenzó a realizarle diversas preguntas sobre su cotidianeidad deportiva. Mientras la conversación fluía, Thiago respondía con soltura buscando la mirada cómplice de su madre, Antonela Roccuzzo, quien presenciaba el intercambio a pocos centímetros de distancia.

Cómo reaccionaron las redes sociales al encuentro entre Lionel Scaloni y Thiago Messi

El clip de la conversación no tardó en volverse viral en las plataformas digitales, donde los usuarios desataron una catarata de memes e hipótesis humorísticas sobre el contenido del diálogo.

Entre las bromas más difundidas, los fanáticos imaginaron a Scaloni consultándole a Thiago por su categoría de juego o especulando entre risas sobre una posible convocatoria previa al próximo Mundial. Otros internautas prefirieron bromear con la idea de que el director técnico ya se encontraba brindándole las primeras indicaciones tácticas al primogénito del diez.

Qué dijo Lionel Messi en su discurso final ante los hinchas en el Estadio Monumental

Posteriormente, el capitán tomó la palabra ante más de 80 mil personas para brindar su mensaje de despedida. Profundamente conmovido, el diez comenzó recordando a su padre, Jorge, fallecido a principios de agosto: “Es muy difícil decir algo hoy, hay muchas emociones. Obviamente en lo primero que pienso es en mi viejo”.

Acto seguido, el rosarino expresó la magnitud del vínculo que sostuvo con la camiseta nacional: “No queda más que agradecer. Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta por más de 20 años. Hasta en los peores momentos, tuvimos que luchar, pelear, dar el máximo, querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida. Jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar”.

En su análisis sobre el cierre de su etapa, el capitán detalló el impacto físico del último proceso: “Siento que es el momento. El último Mundial fue demasiado con todo lo que me tocó vivir. Quise cumplir el sueño de volver a ser campeones del mundo, estuvimos muy cerquita. No pasó nada raro. Dimos todo y el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros. Fue un desgaste muy grande y llegamos con lo justo. La peleamos como siempre, pero lamentablemente no pudimos ser campeones. Los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta”.

Finalmente, el astro cerró su histórico ciclo con un mensaje de gratitud hacia el público: “Es el día más triste de mi carrera porque le digo adiós a la Selección y a ustedes, los voy a extrañar, voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar de su lado”.

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