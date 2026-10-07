Estuvo en la despedida de Messi, su labor impedía verlo en la cancha y lloraba desconsoladamente

La escena, sencilla pero profundamente simbólica, terminó reflejando lo que sucedía en el Monumental: Messi hablaba y miles de argentinos escuchaban conmovidos. Incluso quienes debían mantenerse concentrados en sus obligaciones sintieron el peso de ese momento.

Así, casi sin proponérselo, aquel trabajador se transformó en protagonista de una de las postales más emotivas de la despedida. No necesitó estar frente a Messi, ni siquiera mirarlo, para demostrar lo que significaba ese instante.

Cuál fue el inesperado gesto de Mauro Icardi con Lionel Messi tras su despedida

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el estadio Monumental quedó marcada por la emoción, los reconocimientos y una gran cantidad de recuerdos. En una noche especial para el capitán albiceleste, referentes del deporte y distintas personalidades del espectáculo le dedicaron sentidos mensajes. Sin embargo, una publicación en particular logró destacarse y despertó rápidamente la curiosidad de los usuarios.

El protagonista fue Mauro Icardi, que sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes una serie de imágenes antiguas junto a Messi. Las fotos remiten a los años en los que ambos coincidieron en Barcelona y muestran diferentes momentos compartidos durante aquella etapa.

Junto a las postales, el delantero escribió unas pocas palabras para homenajear al rosarino: “Simplemente.. Gracias Lionel”. El gesto no tardó en viralizarse y generó comentarios entre los fanáticos, sobre todo por las especulaciones que durante mucho tiempo circularon acerca de la relación entre ambos.

Lo cierto es que Icardi y Messi comparten varios puntos en común. Ambos nacieron en Rosario, sienten identificación por Newell's Old Boys y atravesaron un mismo período en Barcelona entre 2008 y comienzos de 2011. A pesar de esas coincidencias, con el correr de los años empezaron a instalarse rumores sobre un supuesto distanciamiento entre los dos.

El tema cobró todavía más fuerza cuando surgieron versiones que aseguraban que Messi tenía peso dentro de la Selección Argentina a la hora de definir su entorno más cercano. En medio de esas especulaciones, el nombre de Icardi apareció reiteradamente mencionado, alimentando durante años las conjeturas sobre el vínculo que mantenía con el capitán.

Por ese motivo, la publicación del delantero en una fecha tan trascendente para Messi volvió a reavivar aquellas historias. Sin hacer alusión a ninguno de los rumores que los rodearon en el pasado, Icardi optó por destacar al ídolo argentino mediante un recuerdo de aquellos años compartidos y un mensaje de agradecimiento que rápidamente tuvo una fuerte repercusión en las redes sociales.