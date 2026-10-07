Alejandro Mancuso en el centro de un escándalo por un supuesto negocio con licencias de entrenador

“Tenemos curso normal, que demora casi tres años. Y tenemos curso urgente, con cuatro licencias, carnet y diploma, en una semana o diez días como máximo”, se escucha en el material difundido por el medio.

De acuerdo con la investigación, el supuesto trámite acelerado costaba 20 mil dólares. UOL aseguró haber obtenido decenas de mensajes y audios en los que se ofrecía esta modalidad, que el portal describió como un circuito paralelo para conseguir certificados sin completar la formación regular.

En otro de los audios atribuidos a Mancuso aparece una frase que quedó en el centro del escándalo: “Son tipos que han jugado al fútbol toda la vida, ¿necesitan tres años de curso en línea?”.

Qué dijo Alejandro Mancuso sobre las acusaciones

Mancuso rechazó las acusaciones ante el medio brasileño y afirmó que no forma parte de ATFA. El exfutbolista, de 58 años, explicó que por su trayectoria y popularidad en Brasil recibe consultas de exjugadores interesados en obtener licencias.

“Muchos brasileños me llaman. ¿Por qué? Porque soy un tipo muy conocido en Brasil. Y me preguntan cómo se hace, cómo se consigue. Yo paso el contacto de la federación para que llamen directo. Yo no estoy en la federación, yo no soy parte de la federación”, aseguró.

El exmediocampista también negó que realizara los ofrecimientos descriptos en la investigación. Ante la consulta sobre los testimonios que lo señalan, sostuvo: “Yo solo facilito, si me preguntan cómo hay que hacer, nada más”.

Mancuso tuvo una extensa carrera como futbolista. En Argentina vistió las camisetas de Ferro, Vélez, Boca e Independiente, mientras que en Brasil jugó para Palmeiras, Flamengo y Santa Cruz. Además, integró la Selección argentina en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Uno de los puntos de mayor repercusión de la investigación es la cantidad de figuras que aparecen vinculadas con la documentación analizada. Según UOL, entre los nombres asociados con licencias de entrenador niveles A, B, C y PRO aparecen Thiago Silva, Luiz Gustavo, Diego Lugano, Paolo Guerrero, Roberto Carlos, Felipe Melo, Alex de Souza, Petkovic y Paulinho.

Alejandro Mancuso junto a Felipe Melo.

El informe asegura que Felipe Melo pidió la devolución del dinero después de comenzar a sospechar sobre la documentación que había recibido. “Pensé: ‘Aquí hay algo que no cuadra’”, relató el exfutbolista según el medio brasileño. Melo aseguró que posteriormente reclamó el reintegro y logró recuperar lo que había pagado.

Roberto Carlos, por su parte, confirmó a través de sus representantes que había negociado con Mancuso y que recibió permisos y un carnet por correo. Sin embargo, señaló que nunca utilizó esa documentación porque no había completado el curso.

Una situación similar fue relatada por el entorno de Thiago Silva. Según UOL, el defensor pagó por cursos que finalmente no se habrían realizado de la manera prometida. Tras intentar comprobar la autenticidad de los documentos, tampoco los utilizó.

Las inconsistencias que encontraron en las licencias

La investigación también detectó supuestas irregularidades en los documentos. Uno de los puntos señalados tiene que ver con las fechas y firmas que aparecen en algunas de las licencias.

El informe sostiene que varios certificados fechados en 2023 llevaban la firma de Victorio Cocco, pese a que, según la reconstrucción del medio brasileño, ya había dejado su cargo en la entidad.

Las seis credenciales que se secuestraron en el allanamiento del 2025.

Para ese momento, Salvador Pasini se desempeñaba como secretario general de ATFA. Según UOL, Mancuso se habría presentado ante algunos futbolistas como “director internacional de ATFA” y habría asegurado que su gestión contaba con respaldo de autoridades de la asociación.

La respuesta de ATFA por el caso Mancuso

ATFA se desligó de las supuestas gestiones mediante una respuesta enviada al medio brasileño. La entidad aseguró que Mancuso no integra su Comisión Directiva, no ocupa cargos de autoridad ni está autorizado para representarla.

Además, sostuvo que cualquier eventual oferta, cobro o envío de documentación realizado por el exfutbolista invocando el nombre de ATFA sería ajeno a la institución.

Otro de los elementos señalados por UOL fueron los códigos QR incluidos en los certificados. Según la investigación, los documentos auténticos de ATFA permiten acceder mediante ese código a información verificable sobre el alumno y la institución.

Sin embargo, el medio afirmó que ninguno de los códigos QR incorporados en los documentos atribuidos al circuito investigado conducía a una página válida.

El informe también recoge el testimonio anónimo de un futbolista que reconoció haber obtenido documentación a través de Mancuso y admitió que entre los involucrados existía la sensación de que el procedimiento podía terminar bajo investigación. “Parecía algo demasiado fácil para ser verdad”, reconoció el jugador citado por el portal brasileño.