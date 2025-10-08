Daniel Fava habló de su ex y aclaró los rumores tras su testimonio más personal

Embed

Qué dijo Daniel Fava de su expareja

Daniel Fava, habló en A la Tarde (América TV), y mencionó la dura historia que tuvo con una expareja, que todos asociaron a Greta Rodríguez pero que no lo era.

En este marco, el periodista se mostró reflexivo sobre los desafíos que surgen tras una separación y los conflictos emocionales que suelen generarse cuando una relación llega a su fin. Destacó cómo los niños muchas veces quedan atrapados en medio de estas situaciones y cómo es fundamental cuidar su bienestar.

"Lo pasé, lo solucioné. Fue una cuestión que no era más que una separación, y cuando una persona no quiere, dos no pueden. Cuando uno se enoja, está indignado, herido...", compartió, señalando que estas experiencias forman parte de la vida, pero requieren madurez para manejarlas.

Asimismo, enfatizó la importancia de proteger a los hijos de los conflictos entre los adultos. "Todos hemos sufrido o vivido en la plenitud del amor, pero los nenes no. No se les tiene que comer la cabeza. ¿La mamá rehizo su vida, tiene una nueva pareja, no le das plata a tu hijo, no le pagas la cuota, no querer verlo y abandonarlo? Tengo amigos también", continuó, subrayando la necesidad de priorizar siempre a los más pequeños.

Finalmente, reflexionó sobre los límites y la aceptación de que algunas situaciones escapan al control de las personas involucradas. "Llega un momento en que te vences, que decís: 'No hay lógica acá'. Pero ya está: la pareja terminó. La gente va por todo; no tiene límites", concluyó, mientras la invitada y el resto de la mesa del programa escuchaban atentos.