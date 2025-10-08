A24.com

Su justificativo

Daniel Fava habló de su ex y aclaró los rumores tras su testimonio más personal

Daniel Fava realizó un descargo durante su participación en A la Tarde luego de relatar una experiencia personal que vivió con una expareja.

8 oct 2025, 23:50
Daniel Fava realizó un descargo luego de que sus declaraciones generaran confusión en torno a su vida personal. En los últimos días, el periodista contó que había atravesado una experiencia difícil con una expareja a raíz de situaciones relacionadas con su hijo, lo que derivó en una serie de especulaciones en redes sociales.

Ante los comentarios, Fava decidió aclarar la situación en A la Tarde (América TV) y fue contundente: no se refería a Greta Rodríguez, su ex pareja más conocida públicamente. "Todo el mundo lo linkeó con la mamá de mi hijo varón porque es una persona pública, Greta Rodríguez, y se prestó a la confusión. No era ella la persona ni era ella la de la historia con mi hijo mayor", expresó el comunicador en un tono sereno, pero firme.

El periodista explicó que su testimonio apuntaba a un momento complejo que vivió tiempo atrás, y que nunca quiso vincularlo con ella. "Justamente con Greta lo que me toca vivir es la parte linda del rearmado de la familia y el marido, que es un hombre divino, es una de las personas que cuida a mi hijo", aclaró.

De esta manera, Fava buscó poner fin a los rumores y subrayó su deseo de mantener su vida privada al margen de los medios. Su mensaje fue ampliamente compartido por sus seguidores, quienes destacaron la madurez y la claridad con la que abordó el tema.

Qué dijo Daniel Fava de su expareja

Daniel Fava, habló en A la Tarde (América TV), y mencionó la dura historia que tuvo con una expareja, que todos asociaron a Greta Rodríguez pero que no lo era.

En este marco, el periodista se mostró reflexivo sobre los desafíos que surgen tras una separación y los conflictos emocionales que suelen generarse cuando una relación llega a su fin. Destacó cómo los niños muchas veces quedan atrapados en medio de estas situaciones y cómo es fundamental cuidar su bienestar.

"Lo pasé, lo solucioné. Fue una cuestión que no era más que una separación, y cuando una persona no quiere, dos no pueden. Cuando uno se enoja, está indignado, herido...", compartió, señalando que estas experiencias forman parte de la vida, pero requieren madurez para manejarlas.

Asimismo, enfatizó la importancia de proteger a los hijos de los conflictos entre los adultos. "Todos hemos sufrido o vivido en la plenitud del amor, pero los nenes no. No se les tiene que comer la cabeza. ¿La mamá rehizo su vida, tiene una nueva pareja, no le das plata a tu hijo, no le pagas la cuota, no querer verlo y abandonarlo? Tengo amigos también", continuó, subrayando la necesidad de priorizar siempre a los más pequeños.

Finalmente, reflexionó sobre los límites y la aceptación de que algunas situaciones escapan al control de las personas involucradas. "Llega un momento en que te vences, que decís: 'No hay lógica acá'. Pero ya está: la pareja terminó. La gente va por todo; no tiene límites", concluyó, mientras la invitada y el resto de la mesa del programa escuchaban atentos.

