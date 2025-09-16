En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Conmebol
Copa Libertadores
BOMBAZO

La inesperada modificación que la Conmebol implementará para los cuartos de Libertadores y Sudamericana

La Conmebol anunció que, desde los cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana, se implementará un importante cambio. Los detalles.

La inesperada modificación que la Conmebol implementará para los cuartos de Libertadores y Sudamericana

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) implementará un cambio significativo en la utilización del VAR a partir de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Según comunicó la casa madre del fútbol sudamericano, todas las decisiones que tomen los árbitros luego de recurrir al VAR serán explicadas en vivo, tanto a los espectadores presentes en el estadio como a los que siguen las transmisiones oficiales.

Leé también Preocupación en River: la regla de Conmebol que complica a Gallardo para la Copa Libertadores
preocupacion en river: la regla de conmebol que complica a gallardo para la copa libertadores
image

La medida, que cuenta con la aprobación del International Football Association Board (IFAB), tiene como objetivo acercar el juego a la gente, brindar mayor claridad y transmitir confianza en cada determinación arbitral.

¿Cómo se aplicó antes este sistema?

El sistema ya tiene antecedentes en el fútbol argentino. Comenzó a implementarse con el inicio del Torneo Clausura en la primera división, y se utilizó también en la final de la Recopa 2024, cuando Fluminense venció 2-0 a Liga de Quito en el Maracaná.

De esta forma, los aficionados pudieron escuchar en tiempo real las explicaciones de los árbitros sobre goles anulados, penales o jugadas polémicas, mejorando la comprensión del juego y reduciendo los cuestionamientos sobre las decisiones arbitrales. La Conmebol busca replicar esta experiencia en los torneos continentales para aumentar la transparencia en un momento clave de la competencia.

La actividad de cuartos de final en ambas competencias se extenderá entre el 16 y el 25 de septiembre. En la Libertadores, el plato fuerte de este inicio será el cruce entre Vélez y Racing: el primer partido se jugará hoy en Liniers, mientras que la revancha tendrá lugar en Avellaneda.

Argentina tiene un protagonismo destacado en esta instancia, ya que contará con más clubes entre los ocho mejores del torneo continental, algo que no sucedía desde la Libertadores 2018, la misma edición que River le ganó a Boca en Madrid. Además, River Plate se enfrentará a Palmeiras y Estudiantes desafiará a Flamengo en sus respectivos cruces.

En cuanto a la Copa Sudamericana, Lanús será el único representante argentino confirmado hasta ahora, a la espera de la resolución del partido cancelado entre Independiente y Universidad de Chile. Hoy, Lanús recibirá a Fluminense tras eliminar a Central Córdoba por penales.

Qué impacto puede tener la medida del VAR en los torneos

La decisión de Conmebol de explicar en vivo las intervenciones del VAR puede generar varios efectos positivos. Por un lado, los hinchas podrán entender mejor la lógica detrás de cada decisión, reduciendo las polémicas y reclamos durante los partidos. Por otro, los propios jugadores y cuerpos técnicos tendrán mayor claridad sobre las resoluciones arbitrales, algo clave en series definitorias como los cuartos de final.

La implementación de este sistema también busca profesionalizar aún más la competencia y acercar la experiencia a la que ya se ve en ligas de nivel internacional, reforzando la confianza del público en la Conmebol y en la transparencia del fútbol sudamericano.

Con estos cambios, la próxima semana se vivirá una fase de cuartos de final con la expectativa de partidos tensos y decisiones más comprensibles para todos los que siguen de cerca la Libertadores y la Sudamericana.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Conmebol Copa Libertadores Copa Sudamericana
Notas relacionadas
El comunicado completo de Conmebol tras la violencia entre Independiente y Universidad de Chile
El fuerte descargo de Independiente tras conocerse el fallo de Conmebol que lo descalificó de la Sudamericana
Independiente recibió la noticia más esperada: levantan la clausura del Libertadores de América

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar