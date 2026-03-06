En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Coudet
River
FÚTBOL

Comenzó la era Coudet: los futbolistas de River que puede beneficiarse con la llegada del nuevo DT

El nuevo entrenador del Millonario comenzó su ciclo con una idea clara de juego. El perfil físico e intenso de sus equipos podría favorecer a varios futbolistas del actual plantel, mientras que algunos puestos generan dudas de cara al armado del equipo.

Comenzó la era Coudet: los futbolistas de River que puede beneficiarse con la llegada del nuevo DT

La llegada de Eduardo Coudet a River Plate marca el inicio de una nueva etapa deportiva en el club de Núñez. El entrenador de 51 años comenzó oficialmente su ciclo con el desafío de darle identidad a un plantel que deberá adaptarse a un estilo de juego muy definido, caracterizado por la intensidad, el protagonismo y una fuerte presión sobre el rival.

Leé también ¿Icardi a River? La sorpresiva respuesta de su representante ante los rumores
¿icardi a river? la sorpresiva respuesta de su representante ante los rumores
image

El nuevo técnico tendrá su tercera experiencia como entrenador en el fútbol argentino tras sus pasos por Rosario Central y Racing Club, donde consiguió buenos resultados: fue subcampeón de la liga y de la Copa Argentina con el Canalla en 2015 y campeón de la Superliga y del Trofeo de Campeones con la Academia en 2019. Esos antecedentes sirven como referencia para entender qué tipo de equipo buscará construir en el Millonario.

Durante su presentación, el propio Coudet dejó clara su idea: pretende un conjunto protagonista, intenso y con vocación ofensiva. “Tener un equipo protagonista, tener un equipo muy físico y vamos a trabajar para que eso ocurra. Un equipo físico agresivo y que mire el arco de enfrente”, explicó el entrenador.

Qué jugadores de River podrían potenciarse con el estilo de Coudet

El esquema que más utilizó el entrenador en sus etapas anteriores fue el 4-1-3-2. En ese sistema suelen destacarse los laterales ofensivos, los mediocampistas dinámicos y una dupla de ataque que combine características.

En ese contexto, futbolistas como Gonzalo Montiel y Marcos Acuña aparecen como opciones naturales para ocupar los laterales, ya que se trata de jugadores con proyección ofensiva y recorrido.

En la zaga central, Lucas Martínez Quarta tendría un lugar prácticamente asegurado. Su posible compañero sería Paulo Díaz, quien por características podría adaptarse mejor al estilo del nuevo entrenador.

En el mediocampo, Aníbal Moreno podría cumplir el rol de volante central posicional encargado de recuperar y dar el primer pase. Por delante suyo aparecen nombres como Fausto Vera y Tomás Galván, dos jugadores que mostraron regularidad en los primeros partidos del año y que podrían encajar en la dinámica que busca el entrenador.

Una de las principales incógnitas pasa por el tercer volante. El equipo venía teniendo como referencia creativa a Juan Fernando Quintero, pero el perfil del colombiano no suele encajar en los esquemas que utilizó Coudet en sus equipos anteriores. En ese contexto, Giuliano Galoppo podría tener una oportunidad para ganar protagonismo gracias a su despliegue físico y llegada al área.

Cómo puede conformarse la delantera del River de Coudet

El ataque representa otro de los interrogantes importantes para el nuevo cuerpo técnico. En sus equipos anteriores, Coudet utilizó una dupla ofensiva con un delantero más posicional y otro con mayor movilidad.

En el actual plantel de River, varios atacantes mostraron su mejor versión acompañados por un centrodelantero de referencia. Sebastián Driussi, Facundo Colidio y Maximiliano Salas tuvieron buenos rendimientos en ese contexto en etapas anteriores de sus carreras.

En el último empate ante Independiente Rivadavia, la dupla conformada por Driussi y el juvenil Joaquín Freitas mostró señales de entendimiento, aunque todavía resta saber si el nuevo entrenador optará por mantener esa sociedad o buscar otras variantes.

De todos modos, uno de los pedidos del entrenador a la dirigencia habría sido la llegada de un delantero centro posicional, algo que podría concretarse recién en el próximo mercado de pases.

Qué lugar tendrán los juveniles en el nuevo proyecto

En sus experiencias anteriores, Coudet no se caracterizó por utilizar una gran cantidad de juveniles, ya que generalmente priorizó futbolistas con mayor experiencia. Sin embargo, cuando detectó talento y madurez competitiva, no dudó en dar oportunidades.

Dos ejemplos claros fueron Giovani Lo Celso en Rosario Central y Matías Zaracho en Racing, quienes debutaron bajo su conducción y terminaron siendo piezas importantes de sus equipos.

En el actual plantel de River hay varios jóvenes que buscarán convencer al nuevo entrenador. Entre ellos, Freitas y Santiago Beltrán parecen tener cierta ventaja inicial en la consideración.

Otros juveniles como Ian Subiabre y Cristian Jaime, que suelen desempeñarse como extremos, podrían necesitar adaptarse a nuevas funciones, ya que Coudet no suele utilizar ese tipo de futbolistas en sus esquemas.

Recién con el correr de los entrenamientos y de los primeros partidos oficiales se verá con mayor claridad cómo se acomodará cada pieza dentro del nuevo proyecto futbolístico del entrenador en River.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Coudet River
Notas relacionadas
La durísima advertencia de Eduardo Coudet a todo el plantel de River
River anunció que dejará de participar en el Comité Ejecutivo de la AFA y cuestionó la falta de transparencia
Problemas para Coudet: los jugadores clave con los que no podrá contar para su debut como DT de River

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar