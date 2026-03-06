Comenzó la era Coudet: los futbolistas de River que puede beneficiarse con la llegada del nuevo DT

En ese contexto, futbolistas como Gonzalo Montiel y Marcos Acuña aparecen como opciones naturales para ocupar los laterales, ya que se trata de jugadores con proyección ofensiva y recorrido.

En la zaga central, Lucas Martínez Quarta tendría un lugar prácticamente asegurado. Su posible compañero sería Paulo Díaz, quien por características podría adaptarse mejor al estilo del nuevo entrenador.

En el mediocampo, Aníbal Moreno podría cumplir el rol de volante central posicional encargado de recuperar y dar el primer pase. Por delante suyo aparecen nombres como Fausto Vera y Tomás Galván, dos jugadores que mostraron regularidad en los primeros partidos del año y que podrían encajar en la dinámica que busca el entrenador.

Una de las principales incógnitas pasa por el tercer volante. El equipo venía teniendo como referencia creativa a Juan Fernando Quintero, pero el perfil del colombiano no suele encajar en los esquemas que utilizó Coudet en sus equipos anteriores. En ese contexto, Giuliano Galoppo podría tener una oportunidad para ganar protagonismo gracias a su despliegue físico y llegada al área.

Cómo puede conformarse la delantera del River de Coudet

El ataque representa otro de los interrogantes importantes para el nuevo cuerpo técnico. En sus equipos anteriores, Coudet utilizó una dupla ofensiva con un delantero más posicional y otro con mayor movilidad.

En el actual plantel de River, varios atacantes mostraron su mejor versión acompañados por un centrodelantero de referencia. Sebastián Driussi, Facundo Colidio y Maximiliano Salas tuvieron buenos rendimientos en ese contexto en etapas anteriores de sus carreras.

En el último empate ante Independiente Rivadavia, la dupla conformada por Driussi y el juvenil Joaquín Freitas mostró señales de entendimiento, aunque todavía resta saber si el nuevo entrenador optará por mantener esa sociedad o buscar otras variantes.

De todos modos, uno de los pedidos del entrenador a la dirigencia habría sido la llegada de un delantero centro posicional, algo que podría concretarse recién en el próximo mercado de pases.

Qué lugar tendrán los juveniles en el nuevo proyecto

En sus experiencias anteriores, Coudet no se caracterizó por utilizar una gran cantidad de juveniles, ya que generalmente priorizó futbolistas con mayor experiencia. Sin embargo, cuando detectó talento y madurez competitiva, no dudó en dar oportunidades.

Dos ejemplos claros fueron Giovani Lo Celso en Rosario Central y Matías Zaracho en Racing, quienes debutaron bajo su conducción y terminaron siendo piezas importantes de sus equipos.

En el actual plantel de River hay varios jóvenes que buscarán convencer al nuevo entrenador. Entre ellos, Freitas y Santiago Beltrán parecen tener cierta ventaja inicial en la consideración.

Otros juveniles como Ian Subiabre y Cristian Jaime, que suelen desempeñarse como extremos, podrían necesitar adaptarse a nuevas funciones, ya que Coudet no suele utilizar ese tipo de futbolistas en sus esquemas.

Recién con el correr de los entrenamientos y de los primeros partidos oficiales se verá con mayor claridad cómo se acomodará cada pieza dentro del nuevo proyecto futbolístico del entrenador en River.