El gesto desconocido de Scaloni con Messi en Alemania 2006 que marcó su vínculo para siempre

Pero hubo un gesto puntual que consolidó su lazo con el entonces juvenil: Scaloni intercedió para que Messi pudiera quedarse con la camiseta número 19, la que él deseaba usar. “Hice lo posible para que se lo dieran y estuviera contento. El Profe Salorio accedió. Son cosas que uno va haciendo para que él esté bien y se vaya uniendo al grupo”, relató el jugador, que entendía la importancia de la integración en un vestuario lleno de figuras.

messi_scaloni2006

Qué dijo Scaloni sobre Messi y el futuro de la Selección

Además de hablar de su compañero, el oriundo de Pujato reflexionó sobre la presión que enfrentaba Messi a tan corta edad. “Es un chico muy especial, que vivió muchas cosas juntas. Yo, cuando tenía 19 años, no había vivido ni la mitad de lo que vivió él. Por suerte tiene gente capacitada que lo acompaña”, expresó con empatía.

Sin embargo, lo más sorprendente de aquella charla fue una frase que años después sonó como una verdadera profecía. En plena desilusión por la eliminación ante Alemania, Scaloni dijo: “Argentina tiene un potencial enorme, yo creo que si todo va bien va a levantar la Copa del Mundo en breve”. Lo que no imaginaba era que él mismo sería el protagonista de esa consagración, 16 años después, en Qatar 2022.

También se refirió al sentido de pertenencia con la camiseta nacional y al caso excepcional de Messi. “A la Selección no se renuncia, nunca se va a renunciar. Salvo que salga un fuera de serie como es Messi, que no es cuestionado y tiene que jugar con cualquier entrenador. Hay muy pocos que son así”, afirmó entonces.

De compañeros a dupla histórica

El tiempo volvió a unirlos, pero con roles distintos. Messi como capitán y emblema, y Scaloni como el conductor que le devolvió la gloria a la Argentina. Desde su interinato en 2018 tras la salida de Sampaoli, el técnico se ganó la confianza del plantel y del propio Leo.

Juntos atravesaron la reconstrucción, el aprendizaje en la Copa América 2019, la coronación en el Maracaná en 2021, la gloria eterna en Qatar 2022 y la reciente defensa continental en Estados Unidos 2024.

A casi dos décadas de aquel Mundial en Alemania, aquella charla de un joven Scaloni sobre Messi deja ver el origen de un vínculo humano y futbolístico que terminó marcando la historia de la Selección Argentina.