Milei viaja a Estados Unidos para participar de un encuentro en el que estarán Trump y Messi

LIONEL MESSI

Durante el encuentro, los jefes de Estado compartirán sus visiones sobre el liderazgo y los desafíos contemporáneos. También participarán referentes del deporte y el entretenimiento, como Will Smith y Rafael Nadal, quienes relatarán sus experiencias personales. El foro contará además con la presencia de reconocidos empresarios y figuras influyentes de distintos sectores.

“Por primera vez en la historia, estas voces están a tu alcance, brindándote la rara oportunidad de escuchar directamente a los líderes que dan forma a nuestro mundo mientras comparten cómo construyeron el éxito, superaron la adversidad y continúan impulsando el cambio”, señala la descripción oficial del evento.

Entre los invitados de honor figuran el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali; la activista María Corina Machado, premio Nobel de la Paz; Jamie Dimon, CEO de JP.Morgan; Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente; Ken Griffin, CEO de Citadel, entre otros.

Los dos últimos abrirán el ciclo de exposiciones el miércoles 5, mientras que Messi cerrará la jornada como orador principal. Por su parte, Javier Milei subirá al escenario el jueves 6 a las 15.45 (hora local), luego de la presentación de la tenista Serena Williams.