Milei viaja a Estados Unidos para participar de un encuentro en el que estarán Trump y Messi
El presidente argentino viajará este martes por la noche para asistir al America Business Forum, tras el respaldo obtenido en las elecciones del 26 de octubre.
El presidente Javier Milei viajará este martes a la noche a Estados Unidos para participar de una cumbre junto a su par norteamericano, Donald Trump, después de recibir un fuerte respaldo a la gestión libertaria en las últimas elecciones del 26 de octubre.
El viaje tendrá lugar luego de que el jefe de Estado haya definido cambios en su Gabinete tras la victoria electoral en la que ganó con más del 40% de los votos del país.
Ambos mandatarios participarán del America Business Forum entre este miércoles 5 y jueves 6 de noviembre. Antes de su viaje, Milei recibirá en la Casa Rosada al flamante embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, que asumió su cargo este lunes al llegar al país y entregar sus credenciales al canciller, Pablo Quirno, y a Milei.
Qué es el America Business Forum
El America Business Forum reunirá a destacadas figuras del mundo político, deportivo y empresarial con el objetivo de intercambiar ideas sobre liderazgo, éxito y transformación global. Entre los principales participantes se encuentran el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario argentino, Javier Milei; y el capitán de la selección argentina de fútbol, Lionel Messi.
Durante el encuentro, los jefes de Estado compartirán sus visiones sobre el liderazgo y los desafíos contemporáneos. También participarán referentes del deporte y el entretenimiento, como Will Smith y Rafael Nadal, quienes relatarán sus experiencias personales. El foro contará además con la presencia de reconocidos empresarios y figuras influyentes de distintos sectores.
“Por primera vez en la historia, estas voces están a tu alcance, brindándote la rara oportunidad de escuchar directamente a los líderes que dan forma a nuestro mundo mientras comparten cómo construyeron el éxito, superaron la adversidad y continúan impulsando el cambio”, señala la descripción oficial del evento.
Entre los invitados de honor figuran el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali; la activista María Corina Machado, premio Nobel de la Paz; Jamie Dimon, CEO de JP.Morgan; Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente; Ken Griffin, CEO de Citadel, entre otros.
Los dos últimos abrirán el ciclo de exposiciones el miércoles 5, mientras que Messi cerrará la jornada como orador principal. Por su parte, Javier Milei subirá al escenario el jueves 6 a las 15.45 (hora local), luego de la presentación de la tenista Serena Williams.