Lionel Messi habló sobre su ausencia en el amistoso en Hong Kong y respondió a las críticas del gobierno

En relación a su ausencia en Hong Kong, Messi explicó: "Venimos haciendo una gira de muchos partidos seguidos, mucho viaje, mucho cambio de horario y bueno intentaremos prepararnos de la mejor manera para afrontar este partido, seguir creciendo y más allá de cuál sea el resultado, seguir sacando cosas positivas para lo que se viene".

Entonces se refirió a su ausencia que generó enojo en los hinchas hongkoneses:"Mala suerte que no pude estar el día del partido en Hong Kong. El primer partido de la gira de Arabia sentí una molestia en el aductor, por eso salí y en el segundo partido jugué los minutos que jugué para probarme y ver las sensaciones que tenía y como me encontraba porque me había hecho una resonancia y me había salido que tenía un edema en el aductor, que lo tenía cargado pero que no tenía una lesión por intenté, probé". Explicó que llegaron a Hong Kong y tuvieron el entrenamiento abierto y que salió por la cantidad de gente que había, además quería participar en una actividad con niños que había programada, pero "la molestia seguía", aseguró el capitán. "Se me hacía muy difícil jugar", sentenció.

Inter Miami debe enfrentar este miércoles al Vissel Kobe en el Estadio Nacional de Japón antes de emprender su vuelta a Miami, donde solo le queda un amistoso más ante Newell's antes del arranque de la MLS.

Qué dijo el Gobierno de Hong Kong tras la ausencia de Messi

El gobierno de Hong Kong publicó dos declaraciones el domingo por la noche. Se declaró “extremadamente decepcionado” y amenazó con retirar los 2 millones de dólares de financiación pública al organizador del evento, Tatler Asia, un medio especializado en moda y estilo de vida.

Cuántos minutos debía haber jugado Messi en Hong Kong

El organizador del partido amistoso del Inter Miami en Hong Kong se había comprometido a que Lionel Messi jugaría al menos 45 minutos. Eso fue lo que dijo el lunes pasado el ministro de Deportes de Hong Kong ante el descontento generado por la ausencia del jugador en el campo de juego.