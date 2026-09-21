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El BCRA compró dólares por décima rueda seguida, pero las reservas cayeron

El stock bajó u$s103 millones y cerró en u$s49.695 millones. La autoridad monetaria compró apenas u$s8 millones en el mercado oficial.

El BCRA extendió a diez ruedas consecutivas su racha de compras

El BCRA extendió a diez ruedas consecutivas su racha de compras, aunque las reservas brutas volvieron a caer. (Foto: archivo).

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a caer este lunes 21 de septiembre, pese a que la autoridad monetaria extendió a diez ruedas consecutivas su racha de compras en el mercado oficial. El stock bajó u$s103 millones y cerró en u$s49.695 millones, el nivel más bajo de septiembre.

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En el Mercado Libre de Cambios, el BCRA compró apenas u$s8 millones, con lo que acumuló un saldo positivo de u$s211 millones en septiembre. En lo que va de 2026, las compras alcanzan los u$s14.306 millones. Sin embargo, la intervención oficial representó solo el 1% de los u$s608 millones negociados durante la jornada.

Las reservas del Banco Central cerraron en u$s49.695 millones, por debajo de los u$s50.000 millones. (Foto: Banco Central).

Las reservas del Banco Central cerraron en u$s49.695 millones, por debajo de los u$s50.000 millones. (Foto: Banco Central).

El ritmo de acumulación también quedó por debajo del registrado en los meses anteriores. En septiembre, el promedio diario de compras se ubicó en u$s14 millones, contra u$s38 millones en agosto, u$s103 millones en julio, u$s68 millones en junio y u$s137 millones en mayo.

El BCRA compra dólares, pero las reservas siguen cayendo

La diferencia entre los dólares que ingresan al mercado y los que logra absorber el Central aparece como uno de los principales datos de la jornada. Según PPI, el sector agropecuario liquidó alrededor de u$s170 millones diarios durante septiembre, mientras que el BCRA compró unos u$s14 millones por rueda.

El resto de los sectores, en tanto, generó una demanda neta promedio de u$s154 millones diarios, de acuerdo con el mismo análisis. Se trata del registro más elevado desde octubre de 2025.

A esto se sumaron movimientos en los mercados internacionales que afectaron la valuación de las reservas. El oro cayó 0,70%, lo que habría reducido en unos u$s50 millones el valor contable de las tenencias del BCRA. También subió 0,20% el dólar global, mientras que el yen y la libra se depreciaron 0,32% y 0,16%, respectivamente. El euro avanzó 0,16% y el yuan, 0,03%.

A cuánto cerró el dólar mayorista

El dólar mayorista terminó en $1.514, mientras que el oficial minorista cerró en $1.534,23. De esta manera, la cotización mayorista quedó 22,54% por debajo del techo de la banda, ubicado en $1.879,97.

Los dólares financieros mostraron movimientos diferenciados. El MEP cerró en $1.534,44 y el contado con liquidación (CCL) terminó en $1.596,99. El dólar blue, por su parte, finalizó en $1.550, con una brecha de 2,38% frente al mayorista. El canje se ubicó en 4,08%.

Los futuros del dólar operaron en baja

Los contratos de dólar futuro cerraron mayormente en terreno negativo, con una baja promedio de 0,08%. Septiembre retrocedió 0,19%, octubre cayó 0,16%, noviembre bajó 0,09% y diciembre cedió 0,06%.

En los contratos más largos, la curva mostró bajas hasta abril de 2027, mientras que mayo, junio y julio terminaron con subas moderadas.

En cuanto a las tasas, la implícita de septiembre quedó en 1,56% mensual, equivalente a 18,75% anualizado. Para octubre se ubicó en 1,70% mensual, o 20,40% anualizado.

En el mercado de dinero, la TAMAR bajó de 23,56% a 23,25%, mientras que la BADLAR se mantuvo en 22,06%.

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