El BCRA compró dólares por décima rueda seguida, pero las reservas cayeron

El resto de los sectores, en tanto, generó una demanda neta promedio de u$s154 millones diarios, de acuerdo con el mismo análisis. Se trata del registro más elevado desde octubre de 2025.

A esto se sumaron movimientos en los mercados internacionales que afectaron la valuación de las reservas. El oro cayó 0,70%, lo que habría reducido en unos u$s50 millones el valor contable de las tenencias del BCRA. También subió 0,20% el dólar global, mientras que el yen y la libra se depreciaron 0,32% y 0,16%, respectivamente. El euro avanzó 0,16% y el yuan, 0,03%.

A cuánto cerró el dólar mayorista

El dólar mayorista terminó en $1.514, mientras que el oficial minorista cerró en $1.534,23. De esta manera, la cotización mayorista quedó 22,54% por debajo del techo de la banda, ubicado en $1.879,97.

Los dólares financieros mostraron movimientos diferenciados. El MEP cerró en $1.534,44 y el contado con liquidación (CCL) terminó en $1.596,99. El dólar blue, por su parte, finalizó en $1.550, con una brecha de 2,38% frente al mayorista. El canje se ubicó en 4,08%.

Los futuros del dólar operaron en baja

Los contratos de dólar futuro cerraron mayormente en terreno negativo, con una baja promedio de 0,08%. Septiembre retrocedió 0,19%, octubre cayó 0,16%, noviembre bajó 0,09% y diciembre cedió 0,06%.

En los contratos más largos, la curva mostró bajas hasta abril de 2027, mientras que mayo, junio y julio terminaron con subas moderadas.

En cuanto a las tasas, la implícita de septiembre quedó en 1,56% mensual, equivalente a 18,75% anualizado. Para octubre se ubicó en 1,70% mensual, o 20,40% anualizado.

En el mercado de dinero, la TAMAR bajó de 23,56% a 23,25%, mientras que la BADLAR se mantuvo en 22,06%.