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Revelan una fuerte interna entre Santiago del Moro y el productor de Gran Hermano: "Terminaron a las patadas"

Tras el final de Gran Hermano, Pepe Ochoa contó detalles del conflicto entre Santiago del Moro y Martín Borrillo que habría terminado de la peor manera.

21 sept 2026, 19:19
santiago del moro gran hermano
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El final de Gran Hermano Generación Dorada no habría significado solamente el cierre de una nueva temporada del reality. En las últimas horas, comenzó a circular una versión sobre un supuesto cortocircuito entre Santiago del Moro y Martín Borrillo, productor ejecutivo del programa, que habría surgido durante el desarrollo de la competencia y estaría relacionado con distintas decisiones tomadas a lo largo de la edición.

En El Ejército de la Mañana (Bondi Live), Pepe Ochoa aseguró: “Gran Hermano se llevó puesto el vínculo entre Santiago del Moro y Martín Borrillo”. Según explicó, ambos habrían construido una relación laboral muy estrecha a lo largo de distintas temporadas del reality, aunque en esta oportunidad las diferencias habrían generado un importante distanciamiento.

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El supuesto conflicto habría estado atravesado, de acuerdo con la versión del periodista, por el desempeño del programa y algunas decisiones vinculadas al desarrollo de la temporada. “Hubo un enojo de una parte y otro enojo de otra parte por el tema del rating, las movidas y toda la vuelta”, señaló Ochoa.

Uno de los detalles que despertó sus sospechas fue la ausencia de Borrillo en una foto que, según explicó, suele publicarse una vez finalizada cada edición. “Siempre suben una última foto, que es la que subían cada vez que la temporada terminaba, pero este año no estuvo Martín Borrillo”. A partir de ese dato, contó que comenzó a consultar por los motivos: “Pregunté por qué no estaba Borrillo en esta foto y me dijeron que es porque está todo podrido”.

Por último, el periodista describió de manera contundente el estado en el que habría quedado el vínculo entre ambos, aunque se trata de una versión que no fue presentada como confirmada por las partes involucradas: “Me dicen que terminaron a las patadas, que el vínculo quedó muy mal, que la hermana es como su asistente y otros productores de Telefe y que el vínculo no tiene solución”.

Qué dijo Marley tras los picantes dichos de Santiago del Moro

Tras el comentario de Santiago del Moro en el móvil de LAM (América TV), donde aseguró que Marley le había "tirado mierda", el ciclo de Ángel de Brito decidió buscar la palabra del histórico conductor de Por el mundo y otros clásicos de Telefe, para conocer su versión de los hechos.

En la entrada del canal de Martínez, Alejandro Wiebe se detuvo a hablar con la prensa y repasó distintos temas: sus próximos proyectos en la pantalla, su mirada sobre la última edición de Gran Hermano, su vínculo con figuras de la farándula y, claro, respondió sin rodeos a las declaraciones de Del Moro, pese a que en la gala de los Martín Fierro habían dado la impresión de haber dejado atrás viejas diferencias.

Respecto a su regreso a la televisión tras Por el mundo Mundial, Marley confirmó que junto a Telefe prepara la sexta temporada de Minuto para ganar, un formato de entretenimientos que promete grandes premios, desafíos renovados y diversión asegurada en el prime time del canal.

El conductor contó además que está definiendo con la producción quién será su compañera en la conducción. "Me gustaría Momi (Giardina), pero hay que ver si ella puede por su agenda", reveló. También deslizó que existe la idea de reflotar Survivor en versión celebridades: "Fue de los éxitos más grandes de mi carrera Odisea y Survivor fue muy bueno. Hecho con famosos creo que puede llegar a explotar".

Sobre Gran Hermano Generación Dorada, Wiebe fue sincero al señalar que estas nuevas ediciones no lo terminan de convencer. "A mí me parece que Gran Hermano es el encierro y que no se tienen que comunicar todos los días con el piso. Tienen que no saber lo que está pasando en el estudio", opinó, dejando en claro su postura crítica. En ese momento, la cronista de LAM lo consultó por los dichos de Del Moro, y Marley eligió responder sin agresividad, negando cualquier conflicto personal con el conductor del reality.

"Yo tengo cero drama", afirmó el papá de Mirko, recordando que se saludaron cordialmente en la última entrega de los Martín Fierro y subrayando que siempre hubo buena onda. "Yo... la verdad que no sé. Yo nunca le tiré nada", agregó con calma sobre las acusaciones de Del Moro.

Incluso restó importancia al episodio de 2020, cuando Santiago no lo saludó durante su participación en ¿Quién quiere ser millonario?, y aprovechó para traer a la memoria una anécdota con Mirtha Legrand en otra gala de los Martín Fierro.

Relató que, en medio de una falla técnica, debió improvisar varios minutos y bajó a las mesas para saludar a celebridades como Susana Giménez, olvidándose de hacerlo con Mirtha porque desde la cucaracha le indicaron que debía retomar la conducción. Al día siguiente, según recordó, la llamó personalmente para disculparse por el malentendido.

     

 

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