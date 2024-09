Los rivales a los que se enfrenta Colapinto para ocupar la butaca "libre" de Sauber en Fórmula 1

Embed

Pero en solo dos carreras hizo mucho más que eso. En Monza y en Bakú hizo una serie de adelantamientos extraordinarios, para ratificar su calidad como piloto. Encima, logó un octavo puesto en el Gran premio de Azerbaiyán, con 4 puntos para el equipo. En una sola carrera, el 25% de los puntos de Williams y muy por delante de la escudería Sauber, que no logró nada todavía.

Para Colapinto las 7 carreras que quedan son fundamentales para asegurar una butaca en 2025. Y con el jefe del equipo Williams, James Vowles, es el primer interesado en que el piloto de su academia, siga entre los 20 pilotos oficiales la Fórmula 1.

Un lugar para Franco Colapinto en 2025

Promovido desde la academia de Williams, sus representantes lograron que Franco se sentara en la butaca que le quitaron al norteamericano Largeant por romper autos más que correr. Y en Monza y Bakú, el pilarense sorprendió a propios y extraños. En primer lugar al jefe del equipo Williams. James Vowles no ahorra elogios para Franco, que no solo no rompe los autos sino que ya logró sumar puntos para el campeonato. Eso representa dinero para el presupuesto de los equipos, pensando ya en 2025.

Pero el equipo Williams tiene la continuidad de Alex Albon y la llegada de Carlos Sainz, desde Ferrari. Quienes conocían la potencialidad de Colapinto, aseguran que Vowles se apresuró al traer a Sainz, un muy buen piloto español, pero que lleva diez años sin dejar una marca personal en la categoría con un puñado de victorias.

Sin embargo, la marcha de Colapinto y su continuidad en el 2025 tiene otros "rivales". En primer lugar, uno derivado por haber dado este salto ahora, en ese momento del campeonato.

colapinto saludado por Hamilton .jpg Máximo reconocimiento para Colapinto por su carrera en Bakú. Felicitado por el multicampeón Lewis Hamilton. (Foto:Cuenta de Instagram de Colapinto)

Un rival para Colapinto y clásico para la Argentina

En Fórmula 3, ganó el sprint en Silverstone, la "catedral del automovilismo". Aventajó al brasileño, Gabriel Bortoleto.En este 2024, ambos pasaron a la fórmula 2, la hermana menor de la F-1. En el campeonato, Franco iba sexto cuando Williams lo llamó para correr estas 9 carreras finales en su coche de Fórmula 1. Así el camino para el brasileño para ganar el campeonato quedó más libre. Si logra ese título, no podrá volver a correr otra temporada en esa categoría. Debería ser promovido a la máxima, aunque sea como piloto "tester".

colapinto en F3.jpg Franco Colapinto ganó en 2023 el sprint el Silverstone en F3. Postergó al brasileño Gabriel Bortaleto, con quien se "disputa" una butaca en la F-1 de 2025 (Foto: Gentileza cuenta de X de Williams)

Así como Franco es de la academia de Williams, Bortoleto es de la academia de Mc Laren. Esa escudería seguirá con Lando Norris y Oscar Piastri. Norris, además, puede arrebatarle el título a Verstappen.Por lo tanto, Andrea Stella, jefe del equipo inglés con su matriz en Woking, dijo que no pondrá obstáculos si Sauber quiere tener a Bortoleto. La rivalidad Argentina-Brasil también está en la Fórmula 1 pensando en 2025.

La plaza vacante en Sauber

Como venimos contando, Sauber tiene grandes cambios para el año próximo anticipando el 2026. Deja el motor Ferrari, para el desembarco de Audi en la Fórmula 1. También contrató como CEO del equipo a Mattia Binotto, que estuvo 28 años en Ferrari y el gran Jonathan Wheatley como jefe de equipo.

En la fusión de Sauber y Audi, una plaza es para el veterano Niko Hulckenberg que llega desde Haas. La otra butaca está disponible. Bortoleto se prueba el traje de campeón de F2 como presentación para dar un paso más arriba.

Franco Colapinto ya llegó a la Fórmula 1. Solo debe mantenerse como hasta ahora y el futuro lo tendrá en 2025 en la máxima categoría del automovilismo.