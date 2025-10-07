Lionel Scaloni ya piensa en la Selección argentina para el Mundial 2026: "Los casilleros son pocos"

Embed

Además, celebró la posibilidad de que la FIFA autorice listas de 26 jugadores en lugar de 23, lo que permitiría incluir a más futbolistas. “Eso nos da oportunidad de poner a alguno más. Estamos abiertos a lo que sea; han venido chicos nuevos ahora y seguirán viniendo si lo creemos oportuno”, agregó el técnico.

El rol de Messi en la fecha FIFA

La atención estará puesta en Lionel Messi, aunque Scaloni confirmó que no será titular ante Venezuela para evitar riesgos físicos. El capitán llega con un calendario cargado tras disputar siete partidos completos en un mes y encara la fase de Playoffs de la MLS con el Inter Miami. “No vamos a arriesgar a ninguno”, enfatizó el DT.

La Selección argentina afronta estos amistosos con el objetivo de dar rodaje a los jóvenes, mantener el ritmo competitivo y comenzar a perfilar la lista para el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.