Deportes
Scaloni
Selección Argentina
EEUU

Lionel Scaloni ya piensa en la Selección argentina para el Mundial 2026: "Los casilleros son pocos"

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Venezuela este viernes en Miami en el primero de los dos amistosos en Estados Unidos. El DT convocó a jóvenes jugadores.

El técnico Lionel Scaloni. (Foto: Prensa)

La Selección argentina disputará este viernes 10 de octubre el primero de los dos amistosos de la fecha FIFA en Estados Unidos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami a partir de las 21 (hora argentina). El segundo encuentro será el martes 13 de octubre ante Puerto Rico, también a las 21.

scaloni sorprendio con una confesion: su idolo de la infancia y un recuerdo inolvidable en la bombonera

Con el boleto asegurado para el Mundial 2026, Scaloni aprovechará esta ventana para probar nuevas caras y evaluar variantes de cara a la lista definitiva. El DT incluyó a varios jóvenes convocados con el objetivo de observarlos en competencia internacional.

Vamos a intentar en estos dos partidos ver gente nueva que hemos traído para ver cómo están, si se pueden subir al barco, como siempre decimos”, explicó Scaloni en conferencia de prensa.

El entrenador remarcó que la base del plantel campeón del mundo se mantiene, pero que la nómina final no está definida: “Nunca se sabe. Tenemos la experiencia del anterior Mundial, que se nos cayeron jugadores a último momento. Hay que esperar hasta el final”, señaló.

Embed

Además, celebró la posibilidad de que la FIFA autorice listas de 26 jugadores en lugar de 23, lo que permitiría incluir a más futbolistas. “Eso nos da oportunidad de poner a alguno más. Estamos abiertos a lo que sea; han venido chicos nuevos ahora y seguirán viniendo si lo creemos oportuno”, agregó el técnico.

El rol de Messi en la fecha FIFA

La atención estará puesta en Lionel Messi, aunque Scaloni confirmó que no será titular ante Venezuela para evitar riesgos físicos. El capitán llega con un calendario cargado tras disputar siete partidos completos en un mes y encara la fase de Playoffs de la MLS con el Inter Miami. “No vamos a arriesgar a ninguno”, enfatizó el DT.

La Selección argentina afronta estos amistosos con el objetivo de dar rodaje a los jóvenes, mantener el ritmo competitivo y comenzar a perfilar la lista para el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

