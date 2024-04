"Messi me quiso pelear": se conocieron detalles del incidente entre Inter Miami y Monterrey de México

En el polémico audio, Nicolás Sánchez, asistente del conjunto mexicano, brindó detalles sobre el encuentro en la zona mixta con el plantel de Inter Miami. “Me quiso pelear Messi. No creo que me haya querido pegar, porque sino me hubiese pegado. Porque me tuvo a un centímetro. Me puso el puño al lado de la cara. Creo que estaba buscando mi reacción más que pegarme”, afirmó Sánchez en el audio.

Qué decía el audio sobre la pelea de Messi y el Tata Martino

“Cuando termina el partido. Nosotros bajamos al vestuario y antes de entrar al vestuario, todavía no habían entrado ni los jugadores ni nuestros ni del Inter. Cuando estoy en la puerta lo veo a Messi ahí, a tres metros mío. Estaba el seguridad y un argentino que debe trabajar en el Inter. Yo me acerco para pedirle una foto a Messi, el seguridad, buena onda, me para y claro, yo veo que Messi estaba re caliente y justo estaban entrando los árbitros", relató.

"Cuando entran los árbitros, los encara Messi y le dice de todo. De todo, de todo, de todo a los 3, 4 árbitros. De todo. Detrás de él, el Tata Martino. Pero desubicadísimo los dos. Cosa que si nosotros hacíamos eso nos echan a la mierda. Lo siguieron hasta la puerta del vestuario. El árbitro los miró y no dijo nada. Ahí se calmó la cosa y empiezan a llegar los jugadores”, siguió Sánchez.

“El Tata Martino estaba en la puerta saludando a los jugadores del Inter. En una Martino estaba encendido y entendí que tenía que tirar algo para que se encienda aún más en el ambiente, que estaba pesado. Antes de entrar al vestuario el Tata tira algo como diciendo 'faltan 90 minutos, estamos vivos'. Yo estaba tranquilo, nunca me enoje. Ahí había gente de la Concacaf. Entonces la miro y les digo ‘si nosotros llegamos a hacer eso nos echan a todos’", expresó

Embed

"¡Para qué!. El Tata Martino se dio vuelta y me empezó a decir de todo. Y apareció Messi, que pensé que se había ido. Me quería comer crudo. Se me acercó el seguridad. No me tocó, porque yo no reaccioné. Ni lo miré. Pero el enano estaba endemoniado. Tenía la cara del Diablo. Y me ponía el puño al lado. ‘¿Quién te pensás que sos?, ¿quién sos salame?, ¿a quién te comiste? Creo que no lo insulté, pero como no lo miraba, no contesté nunca, peor”, dijo.

“Y el Tata Martino, pobre pelotudo. Al Tata lo tenía enfrente y me decía ‘¿Tanto vas a llorar?’. Pelotudo. Pero nunca respondí ni le contesté a nadie”, lanzó contra el ex técnico de la Selección.

Ante la repercusión del audio, Nicolás Sánchez grabó un video para disculparse con Gerardo Martino, manteniendo su versión de los hechos y reconociendo su error. “Entiendo que el entrenador de Inter, Gerardo Martino, es una persona que no conozco, y a la que me referí de una manera irrespetuosa. Así que le ofrezco mis disculpas. Espero que sepa entenderme”, expresó Sánchez en el video.

El audio y la posterior disculpa de Sánchez arrojan luz sobre el tenso episodio que marcó la ida de los cuartos de final de la Concachampions, dejando al descubierto las tensiones entre los equipos y sus integrantes.

¡Polémica! Messi, ¿a las trompadas con un DT argentino?

Días atrás, con la presencia de Lionel Messi observando desde uno de los palcos, el Inter Miami sufrió una derrota por 2-1 frente al Rayados de Monterrey en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions. A pesar de que Messi no pudo estar en la cancha debido a una lesión en el isquiotibial, decidió aparecer en la zona de los vestuarios y alentar a sus compañeros.

Sin embargo, según los informes provenientes de México, el astro rosarino mostró su malestar y se acercó a Fernando "Tano" Ortiz, entrenador del equipo mexicano, por los comentarios realizados previamente al partido.

messi_monterrey.jpg

En una entrevista antes del encuentro, Ortiz expresó: "Los árbitros, el marco, la gente, todo lo que rodea a Messi puede llevar a tomar decisiones deportivas y extradeportivas. No sé si perjudicar, pero el negocio no es por ahí. El negocio no va por el lado de Monterrey y lo sabemos todos. Todos sabemos que el fútbol es negocio. Deportivamente le voy a ganar, después hay cosas que no puedo manejar". Estos dichos habrían llegado a oídos de Lionel Messi, que no se tomó bien las declaraciones del entrenador argentino.

A pesar de las especulaciones, Gerardo Martino decidió no arriesgar a Messi y optó por alinear a Julian Gressel en su lugar. Aunque Inter Miami se adelantó en el marcador con un gol de Tomás Avilés, Monterrey logró darle la vuelta al marcador con goles de Maximiliano Meza y Jorge Corcho Rodríguez.

Después del partido, desde México que Messi, Martino, Jordi Alba y Luis Suárez intentaron encarar al árbitro guatemalteco Walter López. Fernando Schwartz, periodista de Fox Sports México, aseguró: "Eso no fue lo peor. De ahí se fueron al vestidor del Monterrey para querer encarar al Tano Ortiz. Messi también se encaró con Nico Sánchez (ayudante de campo). No es amarillismo, esto es información pura".