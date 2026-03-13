En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Messi
Martín Liberman
GUERRA ETERNA

Martín Liberman desafió a Lionel Messi: el inesperado pedido que le hizo en un duro descargo

En un descargo feroz en sus redes, el periodista Martín Liberman le hizo llamativa propuesta al ídolo de la Selección, Lionel Messi.

Martín Liberman desafió a Lionel Messi: el inesperado pedido que le hizo en un duro descargo

Martín Liberman desafió a Lionel Messi: el inesperado pedido que le hizo en un duro descargo

El periodista Martín Liberman volvió a referirse públicamente a Lionel Messi y sorprendió con un fuerte mensaje dirigido directamente al capitán de la selección argentina. A través de un descargo en sus redes sociales, el conductor lanzó un inesperado desafío: propuso realizar una entrevista mano a mano para aclarar el conflicto que, según él, existe entre ambos desde hace años.

Leé también La drástica decisión de Antonela Roccuzzo y Messi con Olga tras las duras críticas por visitar a Trump
La drástica decisión de Antonela Roccuzzo y Messi con Olga tras las duras críticas por visitar a Trump

En su mensaje, Liberman aseguró que le gustaría tener una conversación directa con el futbolista, sin intermediarios y con la posibilidad de hablar de todo. “Messi, Lionel. Me encantaría entrevistarte mano a mano, entrevistarte con cariño te lo digo, mano a mano. Sin red, o sea, vos me podés decir todo lo que quieras y yo te puedo preguntar con respeto todo lo que tenga ganas”, expresó.

El periodista también remarcó que está dispuesto a viajar al lugar que el capitán de la Albiceleste prefiera para concretar ese encuentro. “Me encantaría. Donde vos digas, yo viajo, cancha neutral, el visitante, lo que vos digas. Con respeto, obvio. Si no vamos a encontrarnos para pelear no tiene sentido”, agregó, dejando en claro que su intención sería tener un diálogo directo.

Durante el descargo, Liberman también deslizó que, según su mirada, la relación con el futbolista se deterioró por interpretaciones erróneas sobre comentarios que se le atribuyeron. A vos te comieron mucho la cabecita conmigo. La mitad de las cosas que te dicen que dije no la dije, te lo puedo asegurar”, sostuvo en el mensaje dirigido al jugador.

En ese contexto, el conductor planteó algunas de las preguntas que le gustaría hacerle al delantero si se concreta la entrevista. “¿Por qué me bloqueaste en Instagram? ¿Por qué me trataste tan mal siempre con tu gente cercana? ¿Qué te dolió tanto? ¿Qué te dije que te dolió tanto?”, enumeró.

De todos modos, Liberman aclaró que su intención no sería abordar temas personales del futbolista. “Con respeto todo. No vida privada nunca, no me interesa la vida privada”, remarcó en su publicación.

El mensaje rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios. Mientras algunos apoyaron la propuesta del periodista, otros recordaron las críticas que Liberman realizó durante años hacia el capitán argentino.

Por el momento, Lionel Messi no respondió al desafío público. Sin embargo, el descargo volvió a instalar el histórico cruce mediático entre el periodista y el campeón del mundo, una relación que desde hace tiempo está marcada por tensiones y polémicas.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Messi Martín Liberman
Notas relacionadas
La reacción de Messi tras los rumores que afirman que Antonela Roccuzzo está embarazada
"Vale cada centavo": el dueño de Inter Miami reveló cuánto le paga a Lionel Messi y sorprendió a todos
El comentario desubicado de Nati Jota sobre Messi que enfureció a Antonela Roccuzzo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar