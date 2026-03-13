Martín Liberman desafió a Lionel Messi: el inesperado pedido que le hizo en un duro descargo

En ese contexto, el conductor planteó algunas de las preguntas que le gustaría hacerle al delantero si se concreta la entrevista. “¿Por qué me bloqueaste en Instagram? ¿Por qué me trataste tan mal siempre con tu gente cercana? ¿Qué te dolió tanto? ¿Qué te dije que te dolió tanto?”, enumeró.

De todos modos, Liberman aclaró que su intención no sería abordar temas personales del futbolista. “Con respeto todo. No vida privada nunca, no me interesa la vida privada”, remarcó en su publicación.

El mensaje rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios. Mientras algunos apoyaron la propuesta del periodista, otros recordaron las críticas que Liberman realizó durante años hacia el capitán argentino.

Por el momento, Lionel Messi no respondió al desafío público. Sin embargo, el descargo volvió a instalar el histórico cruce mediático entre el periodista y el campeón del mundo, una relación que desde hace tiempo está marcada por tensiones y polémicas.