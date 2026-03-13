Yanina Latorre reveló qué pasó realmente con el supuesto unfollow de Messi a OLGA: "Hoy averigüé"

Cómo se originaron los rumores de Messi y OLGA

La visita de Lionel Messi a la Casa Blanca junto al plantel de Inter Miami CF desató un inesperado debate en redes sociales. El equipo fue recibido por el presidente Donald Trump tras consagrarse campeón de la Major League Soccer en 2025, en lo que fue la primera visita del capitán argentino a la residencia presidencial.

Las imágenes del encuentro se viralizaron rápidamente y generaron reacciones divididas entre los usuarios. Mientras algunos celebraron el reconocimiento institucional al equipo, otros cuestionaron el gesto del capitán de la Selección Argentina, lo que derivó en una intensa discusión en redes sociales.

El tema también tuvo repercusión en el canal de streaming OLGA, donde surgieron comentarios críticos hacia el futbolista. La conductora Nati Jota, al frente del programa Sería Increíble, lanzó un comentario irónico en su cuenta de X al conocerse la noticia: insinuó, con humor, que el rosarino “no había revisado el cuaderno de comunicaciones para saber a qué excursión iba ”.

nati jota mensaje contra messi en x tras la visita a donald trump

A ese intercambio se sumó Lucas Fridman, uno de los socios de Migue Granados en el canal, quien publicó un mensaje en la misma red social con una referencia indirecta a Diego Maradona, lo que muchos interpretaron como una comparación con Messi.

Las críticas generaron respuesta en el mundo del espectáculo. La periodista Yanina Latorre salió al cruce de Fridman y le recordó la entrevista que Messi le concedió a Granados en Miami en 2023. Con su estilo frontal, cuestionó el tono de los comentarios y defendió al capitán argentino. Ante ese intercambio, Granados intervino con una respuesta breve y en tono humorístico, intentando bajar la intensidad de la discusión.

yanina latorre en x contra lucas fridman por criticar a messi

En medio de la polémica, también hubo movimientos en redes sociales que llamaron la atención. Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, dejó de seguir en Instagram a Nati Jota, un gesto que muchos interpretaron como una señal de malestar por las críticas dirigidas a Messi.

Además, usuarios advirtieron que el capitán argentino no sigue la cuenta de OLGA en Instagram, lo que alimentó aún más las especulaciones en torno a la relación con el canal. De todos modos, tanto Messi como Roccuzzo continúan siguiendo a Migue Granados en la red social, lo que sugiere que el vínculo personal con el conductor se mantiene intacto pese a la controversia que se generó en los últimos días.