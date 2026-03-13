Yanina Latorre reveló qué pasó realmente con el supuesto unfollow de Messi a OLGA: "Hoy averigüé"
Yanina Latorre investigó sobre la presunta decisión de Lionel Messi de dejar de seguir a OLGA a través de las declaraciones de Nati Jota y Lucas Fridman sobre su visita
13 mar 2026, 20:39
Yanina Latorre reveló qué pasó realmente con el supuesto unfollow de Messi a OLGA: "Hoy averigüé"
En las últimas horas comenzó a circular con fuerza una versión que vinculaba a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo con una supuesta decisión de dejar de seguir al canal de streaming OLGA en redes sociales. Según se comentó, el gesto habría estado relacionado con algunos comentarios que realizaron Nati Jota y Lucas Fridman sobre la visita del capitán de la Selección Argentina a Donald Trump durante la última semana en el contexto de un premio recibido por la MLS.
Sin embargo, la periodista Yanina Latorre se metió de lleno en el tema y en SQP (América TV) aportó una aclaración que cambió el sentido de la polémica. Según explicó, Messi en realidad nunca dejó de seguir a OLGA, porque directamente nunca había seguido la cuenta del canal.
"Hay dos cosas. Hoy averigüé: Messi nunca siguió la cuenta de OLGA. Sí seguía a Migue, y lo sigue siguiendo. La que sí lo seguía era Antonela, pero no se acuerda si lo dejó de seguir o no. Esto salió de X, muchos lo debatimos y Migue se enojó", explicó la conductora tras hacer una investigación sobre el tema.
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El tema finalmente quedó aclarado después de las fuertes repercusiones que se generaron en redes sociales, donde el nombre del diez comenzó a circular con fuerza en relación con uno de los canales de streaming más populares del país.
Cómo se originaron los rumores de Messi y OLGA
La visita de Lionel Messi a la Casa Blanca junto al plantel de Inter Miami CF desató un inesperado debate en redes sociales. El equipo fue recibido por el presidente Donald Trump tras consagrarse campeón de la Major League Soccer en 2025, en lo que fue la primera visita del capitán argentino a la residencia presidencial.
Las imágenes del encuentro se viralizaron rápidamente y generaron reacciones divididas entre los usuarios. Mientras algunos celebraron el reconocimiento institucional al equipo, otros cuestionaron el gesto del capitán de la Selección Argentina, lo que derivó en una intensa discusión en redes sociales.
El tema también tuvo repercusión en el canal de streaming OLGA, donde surgieron comentarios críticos hacia el futbolista. La conductora Nati Jota, al frente del programa Sería Increíble, lanzó un comentario irónico en su cuenta de X al conocerse la noticia: insinuó, con humor, que el rosarino “no había revisado el cuaderno de comunicaciones para saber a qué excursión iba ”.
A ese intercambio se sumó Lucas Fridman, uno de los socios de Migue Granados en el canal, quien publicó un mensaje en la misma red social con una referencia indirecta a Diego Maradona, lo que muchos interpretaron como una comparación con Messi.
Las críticas generaron respuesta en el mundo del espectáculo. La periodista Yanina Latorre salió al cruce de Fridman y le recordó la entrevista que Messi le concedió a Granados en Miami en 2023. Con su estilo frontal, cuestionó el tono de los comentarios y defendió al capitán argentino. Ante ese intercambio, Granados intervino con una respuesta breve y en tono humorístico, intentando bajar la intensidad de la discusión.
En medio de la polémica, también hubo movimientos en redes sociales que llamaron la atención. Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, dejó de seguir en Instagram a Nati Jota, un gesto que muchos interpretaron como una señal de malestar por las críticas dirigidas a Messi.
Además, usuarios advirtieron que el capitán argentino no sigue la cuenta de OLGA en Instagram, lo que alimentó aún más las especulaciones en torno a la relación con el canal. De todos modos, tanto Messi como Roccuzzo continúan siguiendo a Migue Granados en la red social, lo que sugiere que el vínculo personal con el conductor se mantiene intacto pese a la controversia que se generó en los últimos días.