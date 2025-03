Messi siempre creyó en él, lo ayudó con plata en el peor momento de su vida y ahora la Justicia le dio la razón

Las razones de la absolución

Según el fallo del TSJC, el testimonio de la denunciante tenía “vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones”, en especial en aspectos que podían ser verificados de manera objetiva, como las grabaciones de seguridad de la discoteca. También señalaron diferencias entre su relato y las pruebas materiales, como los informes de ADN y el peritaje dactiloscópico.

Sin embargo, los jueces aclararon que la absolución de Alves no implica validar por completo su versión de los hechos. “El hecho de no dar por acreditada la hipótesis acusatoria no supone afirmar que la hipótesis verdadera sea la que mantiene la defensa del acusado”, señalaron.

El apoyo de Messi en su peor momento

Durante su tiempo en la cárcel, Alves recibió ayuda de Lionel Messi y Memphis Depay. Según reveló en redes sociales, ambos futbolistas lo apoyaron mientras estuvo detenido. En una publicación de Instagram, mencionó que Messi lo ayudó desde el anonimato, y en una entrevista posterior destacó la lealtad de ambos jugadores en su momento más difícil.

La reacción de la defensa

Tras conocerse la absolución, la abogada de Alves, Inés Guardiola, expresó su satisfacción en diálogo con RAC1: “Estamos muy felices, se ha hecho justicia, se ha demostrado que Alves es inocente”.

Con este fallo, Alves queda libre de todos los cargos y sin restricciones legales, cerrando un proceso judicial que duró más de un año y tuvo gran repercusión mediática.