La POLÉMICA declaración de Patrice Evra contra Lionel Messi y la Selección Argentina: "Le dieron..."

Evra también cuestionó el arbitraje de la final y apuntó contra el penal sancionado a favor de Argentina tras la falta de Ousmane Dembélé sobre Ángel Di María. “Incluso los franceses querían que Messi ganara… El penalti al inicio de la final contra Argentina…”, agregó.

Por otro lado, el exdefensor salió en defensa del seleccionador Didier Deschamps ante las críticas que recibió tras la derrota en la final: “¿No estamos un poco malcriados? ¿La gente está cansada de estar en semifinales o finales en cada torneo? Lo siento por su sucesor. Cuando oigo decir ‘aún falta un año y medio’, para mí es una falta de respeto”, argumentó.

Evra vs. Messi: una historia de críticas

No es la primera vez que Evra lanza dardos contra el capitán de la Albiceleste. En 2021, antes de la gala del Balón de Oro, expresó su descontento con la posibilidad de que Messi ganara el premio. “¿Qué hizo para ganarlo? Estoy harto de dárselo a Messi. ¿Qué ganó? Está bien, ganó la Copa América con Argentina, pero, ¿con el Barça qué hizo?”, cuestionó en Journal du Dimanche.

A pesar de sus críticas, tras la entrega del premio, el exfutbolista publicó un irónico mensaje en redes sociales: “Felicidades Leo Messi por ganar otro más. También la gente que no me entiende cuando hablo, que no me importa”.

En 2023, en el canal de YouTube ‘FIVE’ de Rio Ferdinand, volvió a elegir a Cristiano Ronaldo por encima del rosarino y justificó su postura: “Messi tiene talento natural, pero Cristiano tuvo que trabajar más. Si Messi tuviera la misma ética de trabajo que Cristiano, probablemente tendría como 15 Balones de Oro hoy”.

Las declaraciones de Evra no pasaron desapercibidas y volvieron a generar debate en Francia, donde la herida de la final de Qatar 2022 sigue abierta.