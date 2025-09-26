En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Messi
Inter Miami
FÚTBOL

Uno de sus grandes socios de Lionel Messi en la cancha anunció su retiro: "Estos serán..."

El jugador que más veces jugó con Messi anunció que se retirará del fútbol al final de la temporada 2025. Los detalles de su emotiva despedida.

Uno de sus grandes socios de Lionel Messi en la cancha anunció su retiro: Estos serán...

Lionel Messi pierde a uno de sus grandes socios en la cancha. Sergio Busquets, mediocampista histórico del Barcelona y actual jugador del Inter Miami, comunicó oficialmente que colgará los botines al finalizar la temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS). Con 37 años, se despide una de las piezas más influyentes del fútbol europeo y mundial en las últimas dos décadas.

Leé también Aseguran que Lionel Messi está cerca de definir su futuro: ¿sigue jugando o cuelga los botines?
aseguran que lionel messi esta cerca de definir su futuro: ¿sigue jugando o cuelga los botines?
image

El propio jugador lo confirmó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, titulado “Todo final es un nuevo comienzo”. Con una duración cercana a los tres minutos, el clip repasa momentos icónicos de su carrera y deja entrever la emoción con la que vive este cierre de etapa.

“Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido”, afirmó Busquets. El mensaje estuvo acompañado de imágenes de su trayectoria, desde sus primeros pasos en Badía hasta los títulos más importantes conquistados con Barcelona y la selección española.

Embed - Sergio Busquets on Instagram: "Gracias a todos y al futbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita. A heartfelt thank you to everyone, and to football, for everything. You will always be a part of this beautiful story. Gràcies a tots i al futbol per tant. Sempre sereu part d’aquesta història tan bonica."
View this post on Instagram

A post shared by Sergio Busquets (@5sergiob)

Qué recuerdos destacó en su mensaje de despedida

El mediocampista hizo un repaso personal de su historia futbolística:

  • “Guardo recuerdos muy felices desde niño. Desde Badía hasta la filial del Barça, pasando por Barberá, Lleida y Jabac.”

  • “Gracias al FC Barcelona, el club de mi vida. Allí cumplí los sueños que tenía de niño. Vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos. Celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré.”

Con la camiseta blaugrana, Busquets conquistó nueve ligas españolas, tres Champions League y fue parte del mediocampo más recordado de la historia reciente junto a Xavi Hernández e Iniesta.

También tuvo palabras para la selección española, con la que alcanzó la gloria en Sudáfrica 2010: “Gracias a la Selección. Fue un honor representarla tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón.”

image

Qué rol tuvo el Inter Miami en esta etapa final

En 2023, Busquets se unió al Inter Miami siguiendo el camino de su amigo Lionel Messi. Allí también coincidió con Jordi Alba y Luis Suárez, completando el famoso “cuarteto de exbarcelonistas”.

En su mensaje, agradeció al club estadounidense por abrirle las puertas: “Gracias al Inter Miami por dejarme ser parte de un club nuevo y en crecimiento. Es difícil vivir una nueva experiencia y aportar mi granito de arena.”

El mediocampista reconoció que este paso por la MLS le permitió cerrar su carrera con un desafío distinto, rodeado de amigos y con la ilusión de conseguir el primer título de liga en la historia de la franquicia.

Cuál es el próximo objetivo de Inter Miami antes de la despedida de Busquets

La temporada de la MLS aún tiene capítulos importantes. Inter Miami disputará cinco partidos más de la fase regular antes de iniciar los playoffs, programados para el 24 de octubre. El gran objetivo será llegar a la final del 6 de diciembre y conquistar por primera vez el campeonato local.

Para Busquets, sería la mejor manera de ponerle punto final a una carrera que lo llevó de la cantera del Barcelona a levantar el trofeo más importante del fútbol mundial, dejando una huella imborrable en todos los equipos que integró.

El primer adiós de los “cuatro fantásticos”

El anuncio marca el inicio del desenlace para el grupo de exestrellas del Barcelona que se unieron en Miami. Sergio Busquets es el primero de los “cuatro fantásticos” —junto a Messi, Jordi Alba y Luis Suárez— en confirmar que dejará la actividad profesional.

Con su retiro, el fútbol despide a un mediocampista que redefinió el puesto, dueño de una inteligencia táctica y un sentido de ubicación únicos. Un socio ideal para Messi y una figura que será recordada como símbolo de la era dorada del Barcelona y de la selección española.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Messi Inter Miami
Notas relacionadas
El emotivo mensaje de Leo Messi a Dembelé tras ganar el Balón de Oro
Messi hizo historia en la MLS: el récord que lo confirma como leyenda en Estados Unidos
Se entrega el Balón de Oro 2025: a qué hora de Argentina comienza y quiénes son los favoritos

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar