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Maxi López recordó la traición de Mauro Icardi y reveló lo único que jamás pudo perdonarle: "Se metió con..."

El exfutbolista habló en PH del doloroso conflicto con quien alguna vez fue su amigo y terminó en pareja con Wanda Nara. Además, reveló que estuvo casi diez años sin ver a sus hijos y marcó el límite que nunca pudo superar.

30 ago 2026, 08:49
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Maxi López recordó la traición de Mauro Icardi y reveló lo único que jamás pudo perdonarle

Maxi López recordó la traición de Mauro Icardi y reveló lo único que jamás pudo perdonarle

Maxi López recordó la traición de Mauro Icardi y reveló lo único que jamás pudo perdonarle

Maxi López recordó la traición de Mauro Icardi y reveló lo único que jamás pudo perdonarle

Maxi López volvió a hablar de uno de los capítulos más dolorosos de su vida y recordó el conflicto que lo enfrentó definitivamente con Mauro Icardi, quien había sido su amigo y luego comenzó una relación con Wanda Nara, por entonces esposa del exfutbolista.

Durante su paso por PH: Podemos Hablar (Telefe), Maxi se sinceró sobre aquellos años y dejó en claro que, más allá de lo ocurrido entre los adultos, hubo una situación que para él resultó imperdonable: que sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto quedaran involucrados en la pelea.

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“Cuando quedan involucrados los chicos es lo peor. Pasé muchos años sin ver a los chicos, casi diez años, pasaron muchas situaciones”, recordó López sobre una etapa que estuvo atravesada por fuertes conflictos familiares.

Al profundizar sobre su enfrentamiento con Icardi, Maxi explicó que pudo aceptar el final de su matrimonio con Wanda, pero que hubo un límite que, según aseguró, se cruzó y que nunca consiguió perdonar.

“El amor se había terminado, pero cuando se mete con los chicos… eso no lo perdono”, sentenció.

El exjugador también hizo referencia a la relación que había mantenido con Icardi antes del escándalo y recordó la ayuda que le había brindado cuando eran cercanos. En ese sentido, remarcó que se trataba de una persona a la que había acompañado y a quien, según sus palabras, “le llenó la heladera cuando no tenía para comer”.

Sin embargo, Maxi insistió en que la traición entre adultos terminó quedando en un segundo plano frente a lo que vivió con sus hijos.

“En muchas situaciones se metieron con ellos y yo no lo podía controlar. Trataba de no involucrarme demasiado porque era muy grande lo que pasaba”, explicó sobre cómo intentó atravesar aquellos años.

La distancia con Valentino, Constantino y Benedicto también lo obligó a replantearse cómo enfrentar la situación. Según contó, entendió que primero necesitaba fortalecerse él para poder acompañarlos.

“Me di cuenta que para que mis hijos estén bien, yo tengo que estar bien. Entonces tuve que sacar fuerzas que no sabía de dónde las tenía”, reflexionó.

Finalmente, Maxi López dejó una contundente definición sobre la manera en la que decidió cerrar aquella etapa de su vida y afrontar las traiciones que sufrió.

“Cuando una página se da vuelta de mi vida, yo no vuelvo más”, afirmó.

De esta manera, años después del escándalo que marcó para siempre su relación con Wanda Nara y Mauro Icardi, Maxi volvió a hablar del tema y dejó en claro cuál fue para él la herida más difícil de superar: que sus hijos quedaran en medio de una guerra entre adultos.

     

 

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