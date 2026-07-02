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Locura por la Scaloneta: la exorbitante cifra en dólares que se pide en la reventa para ver Argentina vs. Cabo Verde

La enorme demanda de los fanáticos por el debut de la Albiceleste en la Florida durante este Mundial provocó una escasez absoluta de tickets. Los valores oficiales del mercado secundario alcanzaron marcas récord, mientras miles de hinchas se movilizan sin su lugar asegurado.

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Foto: Reuters

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El trascendental compromiso por la Copa del Mundo ya se palpita con una intensidad desbordante fuera de los límites del campo de juego. El compromiso entre Argentina y Cabo Verde, correspondiente a los 16avos. de final del Mundial 2026, comenzó a jugarse unos días antes del pitazo inicial. La inmensa cantidad de hinchas argentinos residentes en Miami, sumada a la masa de fanáticos que han viajado exclusivamente para este partido, generaron una escasez absoluta de localidades y disparó el precio de la reventa oficial a los 2.500 dólares aproximadamente, siendo esta la cifra más asequible a pagar para poder ingresar al Hard Rock Stadium el próximo viernes.

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Lio Scaloni y una botellita de agua. El calor también jugará en el partido del viernes contra Cabo Verde. ( Foto: Reuters)

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La tremenda efusividad por la visita de los vigentes campeones del mundo se acentúa aún más debido a un factor geográfico particular: será el primer partido del equipo en la Ciudad del Sol tras las experiencias previas en Kansas City y Dallas respectivamente. Miami es una de las localidades con mayor presencia argentina en territorio norteamericano y, para este choque eliminatorio, recibirá a unas 50.000 personas que viajaron pese a no tener manera de ingresar, según afirmó Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Cuánto cuesta una entrada en la reventa para ver a Argentina vs. Cabo Verde

Ante el desborde de solicitudes y la desesperación de la gente por conseguir un lugar, el mercado de reventa oficial regulado arrojó valores que resultan prohibitivos para gran parte de los bolsillos.

Los precios oficiales de las entradas remanentes en las plataformas habilitadas se dividen de la siguiente manera:

  • La ubicación más económica: Actualmente, la entrada más barata para ingresar al estadio asciende a los 2.419 dólares, correspondiendo a ubicaciones en la parte más elevada del Hard Rock Stadium.

  • Las ubicaciones de platea baja: Para aquellos que busquen seguir las acciones en una zona mucho más cercana al terreno de juego y a los futbolistas, el costo se dispara de manera exorbitante hasta los 7.239 dólares por ticket.

Fue el propio mandamás del fútbol argentino, Claudio Tapia, quien le hizo una petición oficial a la FIFA para explorar la posibilidad técnica de ampliar la cantidad de tickets disponibles y liberar remanentes, intentando paliar la falta de boletos.

Cuándo juega la Selección Argentina y cómo sigue su camino en el Mundial 2026

La agenda del conjunto nacional ya está definida con precisión para el inicio de la llave de playoffs de eliminación directa:

  • Día y horario del partido: El duelo ante Cabo Verde —que viene de clasificar como segundo del Grupo H, escoltando a España— tendrá lugar el próximo viernes 3 de julio, a partir de las 19:00.

  • Posible rival en octavos de final: En caso de acceder a los octavos de final, la Selección Argentina jugará ante el ganador del cruce entre Australia y Egipto (encuentro que se disputará el mismo viernes 3 de julio, pero a las 15:00).

  • Siguiente sede: Si el conjunto conducido por Lionel Scaloni logra la clasificación entre los 16 mejores del planeta, el siguiente partido del cuadro se disputará el venidero 7 de julio en la ciudad de Atlanta.

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