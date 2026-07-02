Locura por la Scaloneta: la exorbitante cifra en dólares que se pide en la reventa para ver Argentina vs. Cabo Verde

Los precios oficiales de las entradas remanentes en las plataformas habilitadas se dividen de la siguiente manera:
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La ubicación más económica: Actualmente, la entrada más barata para ingresar al estadio asciende a los 2.419 dólares, correspondiendo a ubicaciones en la parte más elevada del Hard Rock Stadium.
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Las ubicaciones de platea baja: Para aquellos que busquen seguir las acciones en una zona mucho más cercana al terreno de juego y a los futbolistas, el costo se dispara de manera exorbitante hasta los 7.239 dólares por ticket.
Fue el propio mandamás del fútbol argentino, Claudio Tapia, quien le hizo una petición oficial a la FIFA para explorar la posibilidad técnica de ampliar la cantidad de tickets disponibles y liberar remanentes, intentando paliar la falta de boletos.
Cuándo juega la Selección Argentina y cómo sigue su camino en el Mundial 2026
La agenda del conjunto nacional ya está definida con precisión para el inicio de la llave de playoffs de eliminación directa:
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Día y horario del partido: El duelo ante Cabo Verde —que viene de clasificar como segundo del Grupo H, escoltando a España— tendrá lugar el próximo viernes 3 de julio, a partir de las 19:00.
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Posible rival en octavos de final: En caso de acceder a los octavos de final, la Selección Argentina jugará ante el ganador del cruce entre Australia y Egipto (encuentro que se disputará el mismo viernes 3 de julio, pero a las 15:00).
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Siguiente sede: Si el conjunto conducido por Lionel Scaloni logra la clasificación entre los 16 mejores del planeta, el siguiente partido del cuadro se disputará el venidero 7 de julio en la ciudad de Atlanta.