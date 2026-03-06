Mientras Colapinto y Varrone tuvieron un viernes complicado, el otro argentino que se metió 6to en el mismo circuito

El incidente obligó a los mecánicos del equipo neerlandés a trabajar contrarreloj. La prioridad era determinar el origen del problema y reparar los daños a tiempo para la clasificación, una tarea que implicó revisar múltiples componentes del vehículo.

Las primeras imágenes del incidente mostraron humo y piezas desprendidas en la parte posterior del coche, una situación que encendió las alarmas en el paddock. Sin embargo, el equipo logró recomponer el monoplaza tras un exhaustivo trabajo técnico.

Finalmente, Colnaghi pudo volver a pista para disputar la clasificación, un alivio para la escudería y para el propio piloto, que llegaba con grandes expectativas al inicio del campeonato.





image

Una clasificación con incidentes y bandera roja

La sesión que definía la grilla de salida no tardó en mostrar su complejidad. Apenas iniciada la tanda, una bandera roja interrumpió la actividad, obligando a todos los autos a regresar a boxes.

El motivo fue el accidente protagonizado por el piloto italiano Matteo De Palo, quien perdió el control de su monoplaza en la salida de la curva 10 y terminó impactando contra las barreras de contención.

El incidente generó algunos minutos de pausa mientras los comisarios retiraban el coche y verificaban las condiciones del circuito.

Pero no sería el único momento tenso de la sesión.

Un susto para el favorito de la mañana

Otro de los protagonistas del día fue el estadounidense Ugo Ugochukwu, quien había marcado el ritmo durante la práctica matutina.

El piloto nacido en Nueva York volvió a mostrar velocidad en clasificación, aunque vivió un momento delicado cuando se salió de pista y golpeó un cartel publicitario en uno de sus intentos rápidos.

A pesar del impacto, el joven corredor pudo continuar y más tarde consiguió una vuelta competitiva con su auto del Campos Racing.

Su mejor registro fue de 1m34s208, un tiempo que lo colocó momentáneamente en la parte alta de la tabla cuando la sesión entraba en su tramo final.





image

El gran momento de Colnaghi

En medio de ese contexto frenético, Mattia Colnaghi protagonizó uno de los momentos más destacados de la clasificación.

Cuando restaban apenas tres minutos para el final de la sesión, el ítalo-argentino logró completar una vuelta casi perfecta que lo catapultó hasta el segundo lugar provisional.

El cronómetro marcó una diferencia mínima respecto al líder: solo 339 milésimas de segundo separaban al piloto de MP Motorsport de la pole position.

El rendimiento despertó entusiasmo dentro del box del equipo y entre los seguidores argentinos presentes en Melbourne.

En las tribunas y en el paddock, la bandera argentina volvió a hacerse visible, impulsada por el apoyo familiar que acompaña al piloto en cada carrera.

Un final de clasificación que cambió todo

Sin embargo, los últimos instantes de la sesión volvieron a sacudir el orden de la tabla.

El francés Théophile Naël logró mejorar el tiempo de su compañero y registró 1m34s187, una marca que le permitió quedarse con la pole position.

La vuelta del piloto galo reordenó completamente el clasificador en los segundos finales.

Detrás del poleman se ubicaron:

Ugo Ugochukwu

Freddie Slater

Maciej Gladysz

Niko Lacorte

En medio de esa intensa definición, Mattia Colnaghi terminó asegurando el sexto puesto, una posición que igualmente lo mantiene dentro del grupo de pilotos con aspiraciones de sumar fuerte en el arranque del campeonato.





Embed - Formula 3 on Instagram: "First F3 Quali of 2026: complete Did your fave deliver? #F3 #Formula3 #RoadToF1 #AusGP" View this post on Instagram

Cómo largará Colnaghi en las dos carreras

El formato del campeonato de la FIA Fórmula 3 establece una particularidad que influye directamente en la estrategia del fin de semana.

Para la Sprint Race del sábado, los 12 primeros clasificados invierten sus posiciones en la grilla. Esto significa que el piloto que terminó duodécimo largará desde la pole, mientras que el poleman partirá desde la duodécima posición.

En ese contexto, el sexto lugar conseguido por Colnaghi le permitirá partir séptimo en la carrera sprint del sábado.

Para la Feature Race del domingo, en cambio, la grilla respeta el orden original de clasificación. Por lo tanto, el ítalo-argentino largará desde el sexto puesto, con una buena oportunidad de pelear por los puestos de podio si logra un buen ritmo de carrera.

Un fin de semana con fuerte presencia argentina

El Gran Premio de Australia no solo marca el inicio de la temporada para la Fórmula 3. También reúne a varias categorías internacionales que comparten escenario en Albert Park.

Entre ellas aparece la FIA Formula 2 Championship, donde compite el argentino Nicolás Varrone, además de la máxima categoría del automovilismo mundial, la Formula One.

En ese escenario, otro nombre argentino genera expectativa: Franco Colapinto, uno de los jóvenes talentos que busca consolidarse en el camino hacia la Fórmula 1.

La coincidencia de estos pilotos en un mismo fin de semana refuerza el creciente protagonismo argentino en el automovilismo internacional, algo que no se veía con tanta fuerza desde hace varios años.

El desafío de competir en Albert Park

El circuito urbano de Albert Park es uno de los trazados más particulares del calendario.

Con largas rectas, frenadas fuertes y sectores técnicos, el circuito australiano exige precisión absoluta por parte de los pilotos. Además, los márgenes de error son mínimos, ya que las barreras se encuentran muy cerca de la pista.

Esta característica explica por qué las sesiones suelen estar marcadas por incidentes y banderas rojas, especialmente en categorías formativas como la Fórmula 3, donde muchos pilotos aún están desarrollando su experiencia en circuitos urbanos.

Para Colnaghi, completar una clasificación competitiva después del problema mecánico inicial representa un resultado muy positivo de cara a las carreras.

Expectativas para las carreras

Con el sexto puesto en clasificación, el piloto ítalo-argentino queda en una posición estratégica para sumar puntos importantes en la primera fecha del campeonato.

En la carrera sprint, largar desde el séptimo lugar podría permitirle mantenerse cerca del grupo de punta y aprovechar cualquier incidente o neutralización para avanzar posiciones.

Mientras tanto, el domingo tendrá una oportunidad aún más clara al partir desde la tercera fila de la grilla, un lugar desde el cual varios pilotos han logrado podios en temporadas anteriores.

La clave estará en el ritmo de carrera, la gestión de neumáticos y la capacidad de evitar incidentes en un circuito donde cada error puede costar muy caro.

Un comienzo prometedor

Más allá del resultado final de la clasificación, el rendimiento mostrado por Colnaghi deja señales alentadoras.

Superar un problema mecánico grave, volver a pista y terminar dentro del top 6 demuestra tanto la competitividad del piloto como el trabajo del equipo MP Motorsport.

Con el campeonato recién comenzando, cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por el título.

Y si el joven ítalo-argentino logra capitalizar su posición en la grilla, Melbourne podría convertirse en el escenario de uno de los primeros grandes resultados de su temporada.



