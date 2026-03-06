Qué pasó entre Colapinto y Hamilton en Australia: la FIA revisó la maniobra y tomó una decisión

Ante ese problema mecánico, el argentino decidió mantenerse por el lado izquierdo de la recta principal mientras intentaba seguir las instrucciones que le daba su equipo para resolver el inconveniente.

En ese momento apareció Hamilton por detrás. El británico, que circulaba a mayor velocidad, se encontró de repente con el Alpine moviéndose mucho más lento de lo habitual en la recta y debió realizar una maniobra evasiva para evitar un posible choque.

Después de la acción, el siete veces campeón del mundo se comunicó con su equipo por radio y señaló que había “un auto yendo alocadamente lento en la recta”.

Qué explicó Colapinto y qué decisión tomó la FIA

Tras el incidente, los comisarios escucharon a Colapinto y al representante de su equipo y revisaron las imágenes a bordo del auto.

El piloto explicó que su vehículo perdió tracción al salir de la última curva debido al “falso punto muerto”. Mientras el equipo evaluaba si podían resolver el problema o si sería necesario detener el coche, le indicaron que se mantuviera por la izquierda de la pista.

Colapinto también señaló que estaba mirando constantemente los espejos y sabía que Hamilton se estaba acercando. Según explicó, permanecer en ese sector de la pista era la mejor opción para llegar a un punto de salida designado en la recta principal en caso de que el problema no se solucionara.

Tras analizar la situación, los comisarios concluyeron que la conducción del argentino no fue errática ni insegura. También consideraron que, debido al problema mecánico, el piloto no estaba circulando “innecesariamente lento”.

Por ese motivo, la FIA determinó que no correspondía aplicar ninguna sanción ni tomar acciones adicionales. La advertencia quedó simplemente registrada en el informe oficial del incidente, que estuvo cerca de terminar en un choque durante una de las prácticas del fin de semana en Melbourne.

El comunicado completo de la FIA

Los comisarios escucharon al piloto del coche 43 (Franco Colapinto), al representante del equipo y revisaron el video a bordo del coche.

Colapinto explicó que su coche sufrió un “falso punto muerto” cuando se acercaba a la última curva y perdió tracción al entrar en la recta principal. Mientras el equipo le daba instrucciones por radio para intentar resolver el problema, el piloto mantuvo el coche rodando lentamente por el lado izquierdo de la recta principal, siguiendo las instrucciones del equipo. El equipo indicó que tal vez no podrían resolver el problema y que el piloto podría tener que detener el coche.

Cuando Colapinto se acercaba a la línea de control, Hamilton lo alcanzó. Aunque Hamilton tenía una línea de visión clara de Colapinto durante cierta distancia en la recta principal, aparentemente se sorprendió al encontrar a Colapinto moviéndose muy lentamente sobre la línea de carrera y tuvo que realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión.

Colapinto explicó que estuvo mirando los espejos todo el tiempo y sabía que Hamilton se estaba acercando. Dijo que el equipo le indicó que se mantuviera a la izquierda debido a las Notas del Director de Carrera (Mapa de Salidas de Emergencia) que señalan un punto de salida en la recta principal por el lado izquierdo de la pista. También dijo que si hubiera intentado salir de la línea de carrera cuando el coche no tenía tracción, podría haber creado una situación más peligrosa.

Los comisarios quedaron satisfechos de que nada en la conducción de Colapinto fue errático. Dado su problema mecánico, no estaba conduciendo “innecesariamente lento”. Además, el piloto posicionó su coche para asegurarse de poder llegar al punto de salida designado en caso de que el problema no se resolviera antes de llegar a él.

Por lo tanto, los comisarios no consideraron que las acciones del piloto fueran inseguras y determinaron no tomar ninguna acción adicional.

