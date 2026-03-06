Preocupación por Franco Colapinto en Australia: terminó con un problema físico que enciende las alarmas en Alpine

El inconveniente apareció cuando ya había finalizado la segunda tanda de entrenamientos y, si bien provocó molestias momentáneas, el corredor aseguró que no representa un problema de cara a lo que resta del fin de semana en Australia.

Qué le pasó a Franco Colapinto durante las prácticas en Australia

El incidente se produjo al finalizar la segunda sesión de entrenamientos libres. Según explicó el propio piloto, partículas de hielo seco y residuos entraron en su ojo, lo que le provocó molestias en la visión.

La situación generó alerta al verlo en el paddock con signos de incomodidad, pero posteriormente aclaró que se trató de un episodio menor y que no afectará su participación en el resto de la actividad del Gran Premio.

Colapinto cerró el viernes con un total de 26 vueltas en pista y terminó en el puesto 18 de la segunda tanda de entrenamientos.

Cómo le fue a Franco Colapinto en la primera práctica del GP de Australia

La primera práctica libre dejó un comienzo alentador para el piloto argentino. Colapinto finalizó en el puesto 16 luego de completar 25 vueltas en el circuito urbano de Melbourne.

En esa sesión, el pilarense logró superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, a quien aventajó por más de siete décimas. Fue el primer contacto oficial del argentino con el trazado de Albert Park en Fórmula 1 y también su estreno en un fin de semana de carrera como piloto titular de la escudería francesa.

La sesión tuvo como protagonista a Charles Leclerc, quien marcó el mejor tiempo con 1m20s267 tras una pelea constante por la punta con Max Verstappen. Lewis Hamilton terminó segundo y el neerlandés quedó tercero.

Qué ocurrió en la segunda práctica y por qué Colapinto terminó 18°

La segunda práctica libre fue la más reciente del viernes y presentó mayores dificultades para el argentino. Colapinto terminó en la 18ª posición con un mejor registro de 1m22s619, quedando por detrás de Gasly, que marcó 1m22s167.

Durante el entrenamiento, el piloto de Alpine protagonizó un bloqueo fuerte en la curva 3 cuando intentaba una vuelta rápida con neumáticos blandos. El incidente lo llevó fuera de los límites de la pista, aunque logró controlar el auto y regresar al trazado sin daños.

Además, en otro momento de la sesión, Lewis Hamilton estuvo cerca de impactar contra el Alpine del argentino cuando Colapinto circulaba lentamente en la recta principal por lo que parecía ser un inconveniente en el monoplaza. Ambas situaciones quedaron bajo investigación de los comisarios deportivos.

La tanda fue dominada por el piloto local Oscar Piastri, que marcó el mejor tiempo con 1m19s729 para McLaren. Detrás finalizaron los Mercedes de Andrea Kimi Antonelli y George Russell.

La práctica también tuvo otros incidentes destacados, como un contacto en el pitlane entre Russell y Arvid Lindblad que obligó a cambiar el alerón delantero del Mercedes. Además, el mexicano Sergio “Checo” Pérez prácticamente no pudo girar por problemas en su Cadillac y terminó sin tiempos registrados.

Qué se espera para la continuidad del fin de semana en Melbourne

Tras un viernes con dificultades, Alpine buscará mejorar su rendimiento en la jornada del sábado. El cronograma del Gran Premio continuará con la tercera práctica libre y luego llegará el turno de la clasificación, instancia clave para definir la grilla de partida de la carrera.

Para Colapinto, el objetivo inmediato será dejar atrás el incidente en el ojo y centrarse en encontrar mejores sensaciones con el auto para intentar acercarse a los puestos de mitad de tabla en el circuito de Albert Park.