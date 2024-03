Otro campeón del mundo se postuló para ir a los Juegos Olímpicos: "Sería un sueño"

image.png

Otamendi reconoció que la decisión final está en manos de Mascherano, pero enfatizó su disposición: "Obviamente que todos queremos estar. Yo siempre voy a estar disponible para vestir la camiseta de la Selección, sea en los JJ.OO o en la Copa América... pero la decisión es de Javier. Uno como argentino quiere defender la camiseta en cualquier momento y ojalá que si me toca, poder seguir disfrutándola".

Algunos referentes de la Selección Argentina ya se pronunciaron sobre la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Rodrigo De Paul expresó su interés al señalar: “Me gustaría jugar los Juegos Olímpicos. Estoy dispuesto, aunque no depende de mí, porque no es competencia FIFA y los clubes no están obligados a prestarnos”.

Por su parte, Dibu Martínez mostró su deseo de obtener un logro más con la Selección: "Si hay algo que me falta con la Selección es ganar los Juegos Olímpicos". Sin embargo, Ángel Di María indicó que su participación en torneos internacionales está llegando a su fin: "Creo que ya está. Me gané el poder decir hasta acá en el momento en el que yo lo decida. La Copa América es lo último".