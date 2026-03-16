El sorpresivo plan de Scaloni después de la cancelación de la Finalissima ante España

Durante esa semana, el cuerpo técnico también evalúa disputar encuentros amistosos ante el seleccionado Sub 20 para mantener el ritmo de competencia.

Según explicó el periodista Hernán Castillo, mientras se exploran distintas alternativas para organizar un amistoso internacional, la AFA y la CONMEBOL trabajan contrarreloj para intentar conseguir un rival.

Sin embargo, esa posibilidad aparece como compleja debido a los calendarios de otras selecciones.

Cuándo fue el último partido oficial de la Selección Argentina

El último encuentro oficial del equipo dirigido por Scaloni fue el 14 de noviembre de 2025, cuando la Selección argentina venció 2-0 a Selección de Angola.

Desde entonces, la planificación estaba centrada en la Finalissima, el partido que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa.

Este trofeo se creó como parte de la colaboración entre UEFA y CONMEBOL y tuvo su primera edición en 2022, cuando Argentina venció 3-0 a Selección de Italia en el estadio de Wembley.

Ahora, con el encuentro suspendido, el cuerpo técnico prioriza mantener al plantel activo, aprovechar la concentración en el país y buscar alguna alternativa que permita al equipo llegar con rodaje al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.