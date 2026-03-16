El sorpresivo plan de Scaloni después de la cancelación de la Finalissima ante España

La cancelación de la Finalissima entre la Selección Argentina y la Selección de España obligó al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni a replantear la planificación del equipo nacional de cara a la preparación para el próximo Mundial.
Tras la confirmación de que el partido ante España no se disputará, el cuerpo técnico de la Albiceleste analiza reunir al plantel en Buenos Aires y organizar un amistoso antes del Mundial 2026.
La cancelación de la Finalissima entre la Selección Argentina y la Selección de España obligó al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni a replantear la planificación del equipo nacional de cara a la preparación para el próximo Mundial.
Luego de que la UEFA confirmara mediante un comunicado que el encuentro no se disputará tras fracasar las negociaciones para reprogramarlo, la Asociación del Fútbol Argentino analiza nuevas alternativas para que el equipo tenga actividad antes de la gran cita internacional.
Según informó el periodista Gustavo Yarroch, la idea principal del cuerpo técnico es iniciar la concentración en Buenos Aires el 23 de este mes y disputar un partido amistoso el 31 para despedirse del público antes del Mundial.
El objetivo del entrenador es evitar que el equipo llegue al Mundial sin partidos preparatorios recientes. Por ese motivo, la intención es reunir al plantel durante varios días y realizar entrenamientos en el predio de Ezeiza.
Durante esa semana, el cuerpo técnico también evalúa disputar encuentros amistosos ante el seleccionado Sub 20 para mantener el ritmo de competencia.
Según explicó el periodista Hernán Castillo, mientras se exploran distintas alternativas para organizar un amistoso internacional, la AFA y la CONMEBOL trabajan contrarreloj para intentar conseguir un rival.
Sin embargo, esa posibilidad aparece como compleja debido a los calendarios de otras selecciones.
El último encuentro oficial del equipo dirigido por Scaloni fue el 14 de noviembre de 2025, cuando la Selección argentina venció 2-0 a Selección de Angola.
Desde entonces, la planificación estaba centrada en la Finalissima, el partido que enfrenta a los campeones de la Copa América y la Eurocopa.
Este trofeo se creó como parte de la colaboración entre UEFA y CONMEBOL y tuvo su primera edición en 2022, cuando Argentina venció 3-0 a Selección de Italia en el estadio de Wembley.
Ahora, con el encuentro suspendido, el cuerpo técnico prioriza mantener al plantel activo, aprovechar la concentración en el país y buscar alguna alternativa que permita al equipo llegar con rodaje al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.