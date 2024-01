Preocupación por el estado del campo de juego de La Bombonera: la decisión que tomó Boca

Boca hará su debut en la Copa de la Liga el 1° de febrero enfrentándose a Sarmiento de Junín en la segunda fecha de la Zona B del torneo. No obstante, la principal preocupación radica en el estado del campo de juego de la cancha, que no se encuentra en óptimas condiciones, generando incertidumbre sobre su estado para el inicio del torneo. A pesar de ello, la dirigencia decidió no cambiar la sede del partido.