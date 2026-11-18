La Selección Argentina también consiguió un gran rating

El amistoso entre Argentina y Costa Rica, transmitido por Telefe desde las 20, obtuvo un promedio de 15,4 puntos, convirtiéndose en el segundo programa más visto de la jornada.

La transmisión igualó la marca registrada por el encuentro entre Argentina y Uruguay, mientras que la previa del partido alcanzó los 8,0 puntos.

Por su parte, el postpartido cosechó 14,8 puntos, dejando un excelente piso para el comienzo de MasterChef Celebrity.

De esta manera, Telefe consiguió ocupar los primeros puestos del ranking diario con dos propuestas que concentraron buena parte de la audiencia televisiva.

Telefe lidera el ranking de streaming y supera a Luzu TV y Olga

El buen presente de Telefe no se limita a la televisión abierta. Según el ranking semanal de audiencia de canales de streaming, correspondiente al período comprendido entre el 9 y el 15 de noviembre, el canal también se ubicó en lo más alto de las mediciones digitales.

Streams Telefe encabezó el ranking con 23.544.652 visualizaciones, registrando además un crecimiento del 11,24% respecto de la semana anterior.

En segundo lugar quedó Luzu TV, con 17.251.448 reproducciones, aunque sufrió una caída semanal del 21,97%.

El tercer puesto fue para Olga, que acumuló 16.259.107 visualizaciones y registró una baja del 29,29%.

Por su parte, La Casa ocupó el cuarto lugar con 15.259.134 reproducciones y un importante crecimiento del 38,39%, mientras que Infobae completó los primeros cinco puestos con 10.883.804 visualizaciones.

El ranking, elaborado a partir de datos de YouTube API y EDS, también mostró a Un Poco de Ruido en el sexto lugar, con 10.476.488 reproducciones, y a AZZ en el séptimo, con 9.650.533.

Así, Telefe logró destacarse tanto en la televisión tradicional como en el consumo digital, con MasterChef Celebrity como el programa más visto del día y su propuesta de streaming al frente de las reproducciones semanales.