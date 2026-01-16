Apareció una foto de antes de Lali Espósito con el anillo de compromiso que generó una impactante duda

El posteo corresponde al día 25 de diciembre por lo que muchos usuarios se preguntaron si el compromiso de Lali y Pedro ya estaba decidido desde mucho antes de la fecha en que se anunció oficialmente y se guardaron varios días más la noticia. La cantante y el conductor no dieron detalles sobre la fecha del compromiso más allá del anuncio oficial.

Incluso apenas confirmó su compromiso, Lali Espósito respondió con humor a un mensaje que recibió con uno de los cientos de mensajes tras su impactante anuncio que tomó a todos por sorpresa.

“La persona que jamás pensé que se iba a casar. No entiendo nada”, observó una usuaria en X. A lo que Lali comentó con mucha onda: "SAME". Ante las dudas sobre la fecha real de compromiso de Lali Espósito y Pedro Rosemblat, lo que está claro es que la relación pasa por su mejor momento y van camino a dar el sí para sellar su amor.

lali esposito foto con anillo de compromiso con pedro rosemblat en navidad

El apoyo más importante que recibió Lali Espósito ante las críticas por su compromiso con Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat confirmaron su compromiso y se abrió una catarata de opiniones a favor y en contra. Para tranquilidad de la cantante, una persona muy especial de su familia salió a respaldarla.

Su hermana Anita Espósito, lejos de quedarse callada, salió en defensa de Lali durante una charla en el stream de Luzu Tv. “A mí no me tomó por sorpresa”, afirmó de entrada.

Lejos de esquivar el debate que se generó alrededor de las declaraciones de su hermana donde decía que no se iba a casr, Anita abordó el tema desde su experiencia personal.

"A mí me pasaba lo mismo. No me quería casar ni nada, pero un día te pasa algo puntual con una persona... Te pasa con una persona en particular y tenés el derecho de poder cambiar ese pensamiento", explicó trazando un paralelismo.

En ese sentido, Anita Espósito remarcó el valor de animarse a transitar caminos que antes parecían ajenos: "Si te pintó otra cosa, porque la propuesta o la relación es distinta, porque vos estás distinta, porque creciste o lo que sea, está bueno animarse a hacer eso que quizá en otro momento no harías", fundamentó.

Y cerró su postura con una frase que resume su mirada sobre el amor y las decisiones personales: "Siempre tenés la chance de apostar por una cosa que, a priori, te parece buena".