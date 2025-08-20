¿Problemas en el Madrid? El gesto de Julián Álvarez que ¿reveló? el conflicto con Simeone

Más allá de que se trate de versiones periodísticas y no de declaraciones oficiales, la repercusión es grande porque Álvarez llegó al Atlético como una de las incorporaciones más relevantes de la temporada. La expectativa por su rendimiento era alta y su adaptación al esquema de Simeone era uno de los puntos de análisis en España.

El gesto de molestia tras la sustitución y las declaraciones difundidas por Palacios abren interrogantes sobre cómo continuará la relación entre el técnico y el jugador. En el fútbol europeo, este tipo de situaciones suele tener un impacto directo tanto en el vestuario como en la consideración del hincha, que observa con atención cada movimiento de sus figuras.

Cuándo vuelve a jugar el Atlético de Madrid en La Liga

El Colchonero tendrá la posibilidad de recuperarse rápidamente. Este sábado enfrentará al Elche, en condición de local, por la segunda fecha de La Liga. Para Simeone y su equipo será una oportunidad clave de dejar atrás la derrota y, en particular, de evaluar cómo continúa el vínculo con una de sus máximas figuras, Julián Álvarez.