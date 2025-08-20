En vivo Radio La Red
BOMBAZO

¿Problemas en el Madrid? El gesto de Julián Álvarez que ¿reveló? el conflicto con Simeone

Julián Álvarez fue protagonista en la derrota del Atlético de Madrid ante Espanyol y, tras ser reemplazado, mostró señales de fastidio que desataron un fuerte rumor en España sobre su relación con Diego Simeone.

El debut del Atlético de Madrid en La Liga no fue el esperado. El conjunto dirigido por Diego Simeone cayó 2-1 ante el Espanyol en la primera fecha del campeonato, en un partido que dejó más repercusiones por lo extrafutbolístico que por lo sucedido en el marcador. El nombre en el centro de la escena fue Julián Álvarez, delantero campeón del mundo con la Selección Argentina, quien protagonizó una situación que encendió rumores en España sobre su vínculo con el entrenador.

image

Qué pasó entre Julián Álvarez y el "Cholo" Simeone en el partido ante Espanyol

Álvarez había sido una de las figuras del Colchonero. Convirtió un golazo de tiro libre que significó el empate parcial y se mostraba activo en el ataque. Sin embargo, cuando el encuentro estaba 1-1, Simeone decidió reemplazarlo en los minutos finales. La reacción del delantero no pasó desapercibida: salió del campo con claros gestos de fastidio, justo antes de que llegara el tanto definitivo del conjunto catalán para sentenciar la derrota rojiblanca.

Qué dijeron en España sobre la relación entre ambos

En el programa español El Chiringuito, el periodista argentino Matías Palacios aportó información que intensificó la polémica. Según comentó, desde el entorno del futbolista sienten que Simeone “nunca le dio el lugar que realmente merece, el respeto que tiene que tener”.

El señalamiento fue todavía más lejos cuando el panelista reveló una frase que, según su versión, provino del círculo cercano a Álvarez: “A mí me dicen que ya no se le puede echar la culpa a Simeone porque, al fin y al cabo, da la sensación de que no sabe manejar a una estrella del fútbol mundial. Hacen un mea culpa y dicen ‘quizás nos equivocamos nosotros en ir a jugar al equipo de Simeone‘”.

Más allá de que se trate de versiones periodísticas y no de declaraciones oficiales, la repercusión es grande porque Álvarez llegó al Atlético como una de las incorporaciones más relevantes de la temporada. La expectativa por su rendimiento era alta y su adaptación al esquema de Simeone era uno de los puntos de análisis en España.

El gesto de molestia tras la sustitución y las declaraciones difundidas por Palacios abren interrogantes sobre cómo continuará la relación entre el técnico y el jugador. En el fútbol europeo, este tipo de situaciones suele tener un impacto directo tanto en el vestuario como en la consideración del hincha, que observa con atención cada movimiento de sus figuras.

Cuándo vuelve a jugar el Atlético de Madrid en La Liga

El Colchonero tendrá la posibilidad de recuperarse rápidamente. Este sábado enfrentará al Elche, en condición de local, por la segunda fecha de La Liga. Para Simeone y su equipo será una oportunidad clave de dejar atrás la derrota y, en particular, de evaluar cómo continúa el vínculo con una de sus máximas figuras, Julián Álvarez.

