El desgarrador descargo del periodista que anunció el embarazo de Julián Álvarez y su novia: "Me quiero matar"

julian alvarez novia emilia ferrero.jpg

“Necesito y quiero pedir disculpas por lo sucedido recién con Julián. Me siento pésimo y en ningún momento fue mi intención buscar ningún título”, indicó el periodista deportivo en sus historias de Instagram.

Y aseguró: “Me comí un rumor por recontra confirmado y al estar tantos días viajando y afuera del pais y sin repercusiones reales lo di por sentado sin pensarlo, por eso le pregunté por su próximo festejo de gol en relación a eso”.

“Reconozco y me lamento por mi grave error y le pido disculpas sinceras y desde el corazón a él y a toda su familia. Juro por mis hijos que jamás fue mi intención generar esto", afirmó con sinceridad.

"Los que me conocen saben que no es mi estilo y no soy mala leche. Realmente me quiero matar. Disculpas nuevamente”, cerró Matías Pelliccioni conmovido por la situación.

Hace unos meses, el futbolista Alexis Mac Allister había dado a entender que otro jugador de la Selección Argentina podría ser padre en poco tiempo: "Creo que todos tenemos en la mira quién va a ser el próximo", había disparado el deportista quien está en pareja con Ailén Cova. Y ese próximo fue finalmente Julián Álvarez.

julian alvarez va a ser papa el descargo del periodista por la noticia.jpg

El anuncio más especial de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

A través de una publicación conjunta en su cuenta de Instagram, Julián Álvarez y Emilia Ferrero, quienes están en pareja hace varios alños, confirmaron el embarazo de una manera muy especial.

"Foto oficial del nuevo equipo titular: papá, mamá, Tarzán… y el próximo fichaje en camino. ¡Estamos muy felices! Te esperamos con todo el amor del mundo", escribieron junto a tres imágenes que reflejan la emoción del momento.

En las fotos se los puede ver abrazados, acompañados por su perro Tarzán, mostrando el test de embarazo positivo y una ecografía que confirma la dulce espera.

La pareja, que suele mantener un perfil bajo, eligió este momento tan especial para compartir su felicidad con el mundo, y lo hizo de una forma cálida, familiar y muy cercana a sus seguidores.