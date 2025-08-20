En vivo Radio La Red
Deportes
Peñarol
Racing
COPA LIBERTADORES

La picante chicana de Gastón Martirena contra los hinchas de Peñarol tras la victoria de Racing: "Los vi..."

El lateral uruguayo, hincha declarado de Nacional, vivió la serie contra Peñarol con una carga emocional extra. Tras la agónica clasificación de Racing, dejó un mensaje picante para los hinchas rivales y resaltó la resiliencia de su equipo.

Gastón Martirena chicaneó a la hinchda de Peñarol tras la victoria de Racing.

Racing se metió entre los ocho mejores de la Copa Libertadores tras derrotar 3 a 1 a Peñarol en Avellaneda y cerrar una serie cargada de tensión. En medio de los festejos, Gastón Martirena, lateral derecho de 25 años, dejó declaraciones que dieron que hablar. Fanático de Nacional, el defensor charrúa no ocultó el trasfondo emocional con el que transitó estos cruces y lanzó una chicana directa a la parcialidad aurinegra: “Los vi muy confiados”.

Por qué Martirena vivió la serie entre Racing y Peñarol como algo especial

El propio futbolista lo explicó en zona mixta, apenas consumada la clasificación. “Yo soy de allá y soy hincha del otro club. Fui muy cargado; muy, muy, muy”, expresó en referencia a su fanatismo por Nacional. Esa condición le dio a la serie un condimento adicional: no solo defendía la camiseta de Racing, sino que también tenía enfrente a uno de los rivales históricos del club de sus amores.

A pesar de su vínculo afectivo con el Bolso, Martirena nunca llegó a vestir esa camiseta. En su país jugó únicamente en Liverpool de Montevideo antes de dar el salto al fútbol argentino. Por eso, el duelo contra Peñarol adquirió un carácter único en su carrera.

El desahogo de Martirena frente a los hinchas de Peñarol

El cierre del partido en el Cilindro estuvo marcado por las emociones. Luego del gol de Franco Pardo en el tiempo agregado, que selló el 3-1 y evitó la definición por penales, Martirena no pudo contenerse. Primero, gesticuló hacia la parcialidad rival con una “gallinita”, gesto clásico de cargada en el fútbol uruguayo. Luego, con el pitazo final, repitió señales en tono irónico invitando a los hinchas carboneros a “irse a dormir”.

Más tarde, ya más tranquilo, el uruguayo volvió sobre el tema y dejó una frase punzante: “Los vi muy confiados. Capaz que a los jugadores no, pero a la gente sí. Me llegaron cosas y me cagaba de la risa”.

Qué destacó del Racing que eliminó a Peñarol

Más allá de las cargadas, Martirena puso el foco en la mentalidad del plantel. “Quedaban 90’ más y acá en Avellaneda es complicado. Estoy muy contento por el resultado del equipo, por las ganas, y quiero decirles que nunca duden de este equipo porque siempre sorprendemos”, aseguró.

La frase refleja el espíritu que Racing viene mostrando en las competencias internacionales de los últimos años: la capacidad de sostenerse en partidos límite y dar respuestas en los momentos más adversos.

Qué rol tuvo Martirena en la clasificación

El lateral fue uno de los puntos altos en el partido de vuelta. Con constantes proyecciones por el sector derecho, generó peligro y aportó en ataque. Su aporte más decisivo llegó en la jugada final: fue él quien asistió a Franco Pardo para el gol agónico que selló la clasificación a cuartos de final.

Además, su presencia física y despliegue en la banda fueron claves para sostener la presión en un encuentro que se vivió con intensidad hasta el último minuto.

Martirena estuvo cerca de emigrar al Spartak de Moscú en el último mercado de pases, pero finalmente permaneció en Racing. Hoy, su permanencia se traduce en un valor agregado para el equipo en una Copa Libertadores que lo tiene nuevamente en los puestos de definición.

Una serie con sabor extra

Para Racing, el triunfo significó una clasificación épica. Para Martirena, además, fue un desahogo personal que combinó pasión, fútbol y rivalidad histórica. Su chicana a los hinchas de Peñarol dejó una huella en la serie y reafirmó el costado emocional que muchas veces atraviesa al fútbol sudamericano.

En un Cilindro que explotó de euforia, Racing celebró su pase a cuartos y Martirena, hincha de Nacional, sumó una página personal cargada de simbolismo frente al eterno rival de su club.

