La inesperada decisión de Alpine para ayudar a Franco Colapinto

El nuevo ingeniero de Alpine. (Foto: LinkedIn)

Cómo impacta este cambio en Franco Colapinto

El piloto argentino de 22 años afronta su primera temporada completa en la Fórmula 1 con Alpine. Hasta ahora, su adaptación al auto resultó un desafío, especialmente en circuitos demandantes como el de Hungría, donde finalizó en la 18ª posición.

La llegada de Bray representa un respaldo técnico fundamental: trabajará de manera directa para optimizar la sensación de manejo y el rendimiento del A525, un aspecto que puede marcar diferencias en la exigente competencia de la categoría.

Para Colapinto, cada ajuste cuenta en el proceso de consolidarse en la élite. La experiencia del nuevo ingeniero puede ser un punto de inflexión en su camino para acercarse a la zona de puntos.

Cuándo corre Colapinto en el Gran Premio de los Países Bajos

El circuito de Zandvoort, uno de los más desafiantes del calendario, será el próximo escenario para Colapinto y Alpine. Con curvas peraltadas y un trazado que combina velocidad con técnica, representa una nueva oportunidad para que el argentino demuestre su crecimiento.

El cronograma completo del fin de semana será el siguiente (horarios de Argentina):

Viernes 29 de agosto Práctica 1: 07:30 Práctica 2: 11:00

Sábado 30 de agosto Práctica 3: 06:30 Clasificación: 10:00

Domingo 31 de agosto Carrera: 10:00



Todas las sesiones podrán seguirse en vivo a través de Disney+.

Un desafío clave en la temporada

Alpine busca recuperar terreno en un campeonato que tiene a McLaren, Red Bull y Mercedes marcando el pulso en la lucha por los primeros puestos. En ese contexto, la incorporación de Oliver Bray es una apuesta fuerte: no solo aporta experiencia en equipos ganadores, sino que también abre una nueva perspectiva para el futuro de Colapinto.

El Gran Premio de Países Bajos será, entonces, una buena medida para comprobar hasta qué punto los cambios internos pueden reflejarse en resultados concretos. Para el piloto argentino, la meta será clara: aprovechar cada vuelta para acercarse al grupo de vanguardia y seguir sumando experiencia en la máxima categoría.