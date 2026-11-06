Lautaro Martínez sorprendió a Agustina Gandolfo con un romántico regalo que jamás imaginó

Y profundizó su mensaje con una frase que resume el significado de aquella noche: "Al final del día, eso es lo que nos queda y lo que nos llevamos para siempre".

En el video que publicó se puede observar el instante en que Agus ingresa al restaurante, convencida de que disfrutaría de una cena romántica con Lautaro, pero termina encontrándose con sus seres queridos, que la esperaban para celebrar su cumpleaños.

"Pensé que íbamos a tener una cena 'romántica' para empezar mi cumple y me terminé llevando una sorpresa que voy a guardar en mi corazón toda la vida", contó.

Además, le dedicó unas palabras especiales al futbolista por haber estado detrás de la organización: "Gracias a mi amor por entender que no había regalo más lindo para mí que este. Por amarme y por cuidarme, y por estar siempre atento a cómo me siento y hacer lo que sea para verme feliz".

La publicación no tardó en llenarse de reacciones y comentarios de distintas figuras, entre ellas Marley y Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico. Sin embargo, el mensaje que más llamó la atención fue el del propio Lautaro, quien le dedicó una breve pero contundente declaración de amor: "Te amo mucho. Disfruta tu día como te lo merecés!!".

Un gesto que dejó en evidencia cuánto conoce el futbolista a su esposa y qué era lo que más deseaba para celebrar un nuevo año de vida.

Cuál es el millonario negocio que Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo construyeron lejos de las canchas

Mientras Lautaro Martínez brilla en el campo de juego y se consolida como una de las figuras más importantes del fútbol internacional, junto a Agustina Gandolfo también construye un imperio empresarial que crece a pasos agigantados. La pareja encontró en la gastronomía y el mundo de los vinos una oportunidad para desarrollar negocios propios que ya tienen presencia en dos continentes.

Aunque gran parte de su vida transcurre entre entrenamientos, partidos y compromisos deportivos, el delantero de la Selección argentina y su esposa decidieron apostar por un rubro completamente diferente. Así nació Coraje, un ambicioso proyecto gastronómico que comenzó en Milán y luego se expandió hasta Mendoza, la provincia de donde es oriunda la influencer.

Detrás de la propuesta hubo una preparación minuciosa. Agustina Gandolfo se dedicó durante meses a investigar el mercado gastronómico italiano y participó activamente en la creación de la identidad del restaurante. Desde la ambientación hasta la carta, cada aspecto fue pensado por ella para darle personalidad al emprendimiento.

En una entrevista con la revista Caras, la mendocina explicó el significado especial que tiene este proyecto en su vida y dejó en claro cuánto trabajo hubo detrás de su concreción. "Siempre digo que Coraje es mi primer bebé. Nada fue casualidad: pensé cada detalle, desde la decoración hasta el menú. Estudié muchísimo antes de crearlo", contó.

La buena recepción que tuvo la propuesta en Italia abrió las puertas a una nueva etapa, con la llegada del restaurante a Mendoza. En esta segunda sede, la impronta italiana se combina con elementos característicos de la gastronomía argentina, como el fuego, los vinos y los sabores locales.

Pero Coraje no es la única apuesta comercial de la pareja. Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo también impulsaron Cittanina, una bodega que refleja su conexión con Mendoza y con la cultura vitivinícola del país.

Lo cierto es que la faceta emprendedora de Agustina viene de mucho antes de su relación con el futbolista. Su experiencia en la empresa familiar y sus anteriores negocios vinculados a la indumentaria marcaron el comienzo de un camino propio que hoy continúa creciendo a nivel internacional.