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¡Que nivel! Alpine anunció un nuevo sponsor exclusivo en la previa del GP de Mónaco

La escudería francesa sacudió el ambiente comercial del paddock en el fin de semana más exclusivo del calendario. El equipo de Franco Colapinto oficializó una alianza estratégica con una histórica firma.

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Foto: Alpine

Foto: Alpine

El fin de semana más exclusivo de la máxima categoría del automovilismo mundial no solo depara novedades y tensiones sobre el asfalto callejero, sino también importantes movimientos en las oficinas comerciales de los equipos. Alpine suma glamour: anunció un nuevo patrocinador exclusivo en la previa del GP de Mónaco, consolidando su presencia en las esferas más selectas de la hospitalidad del paddock.

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El argentino terminó 13°. Foto: REUTERS

En la antesala del Gran Premio de Mónaco, la escudería Alpine volvió a dar que hablar fuera de la pista. Este viernes, el equipo francés anunció una colaboración con Pommery, una de las casas de champagne más emblemáticas de Francia, que se suma como proveedor exclusivo de la escudería. La noticia llega apenas días después de que Alpine confirmara su flamante acuerdo con Gucci como main sponsor a partir de la temporada 2027. Así, la escudería de Franco Colapinto refuerza su perfil premium tras el acuerdo con Gucci y el equipo francés consolida su estrategia de posicionar a la marca como símbolo del lujo y la sofisticación dentro del mundo de la Fórmula 1.

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Qué beneficios y productos incluye la alianza de Alpine con Pommery

El acuerdo comercial tendrá un impacto inmediato en las áreas VIP del equipo durante los Grandes Premios de la temporada, uniendo el rendimiento tecnológico con las tradiciones más finas del país europeo.

A partir de esta firma, se diagramará un brindis de alto nivel en el paddock: a partir del Gran Premio de Mónaco 2026, los invitados VIP de Alpine podrán disfrutar de las bebidas más icónicas de Pommery, como la cepta Brut Royal y el Grand Apanage 1874. Desde la escudería destacaron que esta alianza representa “el encuentro de dos mundos de excelencia: la performance del automovilismo y el savoir-faire francés”, buscando potenciar la experiencia de las marcas asociadas.

¿A qué hora corre Franco Colapinto en Mónaco? Cronograma completo

La actividad en el circuito callejero más emblemático y estrecho del planeta continuará su marcha con horarios cruciales para el público latinoamericano, tras haberse completado la tanda de ensayos iniciales en Montecarlo:

Viernes 5 de junio

  • Entrenamientos Libres 1: 8:30 horas (FINALIZADO)

  • Entrenamientos Libres 2: 12:00 horas

Sábado 6 de junio

  • Entrenamientos Libres 3: 7:30 horas

  • Clasificación: 11:00 horas

Domingo 7 de junio

  • Carrera: 10:00 horas

(Nota: Todos los horarios expresados en la agenda corresponden al huso de la República Argentina).

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