¡Que nivel! Alpine anunció un nuevo sponsor exclusivo en la previa del GP de Mónaco

A partir de esta firma, se diagramará un brindis de alto nivel en el paddock: a partir del Gran Premio de Mónaco 2026, los invitados VIP de Alpine podrán disfrutar de las bebidas más icónicas de Pommery, como la cepta Brut Royal y el Grand Apanage 1874. Desde la escudería destacaron que esta alianza representa “el encuentro de dos mundos de excelencia: la performance del automovilismo y el savoir-faire francés”, buscando potenciar la experiencia de las marcas asociadas.

¿A qué hora corre Franco Colapinto en Mónaco? Cronograma completo

La actividad en el circuito callejero más emblemático y estrecho del planeta continuará su marcha con horarios cruciales para el público latinoamericano, tras haberse completado la tanda de ensayos iniciales en Montecarlo:

Viernes 5 de junio

Entrenamientos Libres 1: 8:30 horas (FINALIZADO)

Entrenamientos Libres 2: 12:00 horas

Sábado 6 de junio

Entrenamientos Libres 3: 7:30 horas

Clasificación: 11:00 horas

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00 horas

(Nota: Todos los horarios expresados en la agenda corresponden al huso de la República Argentina).