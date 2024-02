Quién es el hincha de Tigre que fue detenido por pegarle un botellazo a un jugador de Chacarita

hincha_tigre.jpg

La insólita acusación de Pipo Gorosito tras la agresión al jugador de Chacarita

Tigre lideraba 1-0 en el clásico contra Chacarita en los 32avos. de final de la Copa Argentina, con Brahian Alemán anotando el gol para el equipo a los 50 minutos, brindándole a Néstor 'Pipo' Gorosito su primera victoria en su tercer ciclo en el club. Sin embargo, el encuentro se vio empañado cuando un hincha de Tigre arrojó una botella al campo, impactando en la cabeza de Fernando Brandán y resultando en la suspensión del partido. Gorosito, el DT del equipo de Victoria, expresó su opinión sobre el incidente.

image.png

Gorosito fue claro acerca del incidente, señalando que no está bien arrojar objetos al campo de juego. Aunque admitió que las imágenes pueden ser confusas, afirmó que el futbolista contrario provocó el impacto: "Está mal. Cómo van a arrojar una botella. Después hay imágenes que son confusas. El jugador lo corre a un jugador de Tigre y cabecea la botella. Pero no hay por qué arrojar una botella".

Además, Gorosito criticó al presidente de Chacarita, quien afirmó que el entrenador "no quiso cambiar de banco a pesar de que el nuestro daba a la hinchada de Tigre". Gorosito negó esto y calificó al presidente como "un pavo". "Es mentira que yo no quería cambiar el banco de suplentes. Yo no tenía idea de a dónde nos cambiábamos y no tenía idea del banco que nos tocaba. Hay una parte que organiza. No voy a decir no. No soy presidente. Tengo entendido que también había periodistas que también decían lo mismo. Que no hablen pavadas. Que hablen de fútbol, que el equipo no jugó bien, lo que quieran. Pero no digan pavadas", declaró.

gorosito_tigrechacarita.jpg

El entrenador explicó la presencia de jugadores de Tigre en un banco de suplentes antes de cambiar, indicando que se debió a la proximidad de la salida del vestuario. Aclaró que no estaban al tanto de la ubicación y que se trató de malentendidos.

Concluyendo, reafirmó su postura: "Vi el video. No hay que tirar una cosa así, pero no hay que cabecearla tampoco. No corresponde que tiren una cosa. Si nos hubiese pasado a nosotros sería exactamente lo mismo. Somos colegas de trabajo, adversarios y no enemigos. Pero mirá el video. No corresponde que tiren una cosa así".