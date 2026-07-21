La foto que Kylian Mbappé subió de Ester Expósito en la intimidad y borró de inmediato

Las fotos de Ester Expósito alentando a Kylian Mbappé en el Mundial

Ester Expósito acompañó a Kylian Mbappé desde uno de los palcos del Miami Stadium durante el duelo en el que Francia cayó ante Inglaterra por 6-4 por el tercer puesto del Mundial. La actriz española siguió de cerca un partido cargado de emociones, en una jornada donde el delantero francés buscaba cerrar la competencia con una nueva actuación destacada.

A pesar de la derrota, Mbappé volvió a ser protagonista dentro del campo de juego. El atacante marcó dos goles y alcanzó una nueva marca personal: superó a Lionel Messi en la tabla histórica de goleadores mundialistas y quedó como el máximo anotador de la historia de los Mundiales.

La presencia de Expósito en el estadio generó aún más atención debido a las versiones que habían surgido en los últimos días sobre un supuesto distanciamiento entre ambos. Los rumores crecieron luego de la aparición de imágenes del futbolista junto a otra mujer en redes sociales y tras una entrevista en la que la actriz prefirió no profundizar sobre su relación ni dar detalles de su vida personal.

Durante el encuentro, las cámaras captaron a Ester siguiendo cada jugada con mucha concentración. Con un semblante serio y visiblemente compenetrada con lo que ocurría en el campo, la actriz reflejó desde la tribuna la tensión de un partido en el que Francia se quedó sin la posibilidad de subir al podio.