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La foto que Kylian Mbappé subió de Ester Expósito en la intimidad y borró de inmediato

Kylian Mbappé compartió una imagen de Ester Expósito tras el partido por el tercer puesto del Mundial, pero la borró de sus historias de Instagram a los pocos segundos. Sin embargo, los usuarios lograron capturarla y la foto rápidamente se viralizó en redes sociales.

21 jul 2026, 15:00
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La foto que Kylian Mbappé subió de Ester Expósito en la intimidad y borró de inmediato

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La foto que Kylian Mbappé subió de Ester Expósito en la intimidad y borró de inmediato

Kylian Mbappé cerró una nueva participación mundialista con un protagonismo absoluto. El delantero francés volvió a ser una de las grandes figuras del torneo y terminó como máximo goleador de la competencia, además de convertirse en el máximo anotador histórico de los Mundiales, alcanzando una marca que lo coloca entre los nombres más importantes de la historia del fútbol.

En el partido por el tercer puesto del Mundial, Kylian no solo estuvo acompañado por sus compañeros de la selección francesa, sino también por una presencia especial en las tribunas: Ester, su pareja. La actriz española siguió el encuentro desde un sector privilegiado del estadio y rápidamente se convirtió en una de las figuras más buscadas por las cámaras.

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Pero el momento no terminó allí. Horas después del encuentro, ya en la intimidad, el delantero francés compartió una postal de la ex de Nico Furtado luciendo la indumentaria de Francia. Sin embargo, la publicación tuvo un detalle que rápidamente llamó la atención: Mbappé la eliminó de sus historias de Instagram apenas 35 segundos después de haberla subido.

Pero borrar la imagen no fue suficiente. Los usuarios de las redes sociales estuvieron atentos al movimiento del futbolista y, antes de que desapareciera por completo, lograron capturar la publicación. En cuestión de minutos, la postal comenzó a circular por distintas plataformas y se convirtió en una de las imágenes más comentadas.

Las fotos de Ester Expósito alentando a Kylian Mbappé en el Mundial

Ester Expósito acompañó a Kylian Mbappé desde uno de los palcos del Miami Stadium durante el duelo en el que Francia cayó ante Inglaterra por 6-4 por el tercer puesto del Mundial. La actriz española siguió de cerca un partido cargado de emociones, en una jornada donde el delantero francés buscaba cerrar la competencia con una nueva actuación destacada.

A pesar de la derrota, Mbappé volvió a ser protagonista dentro del campo de juego. El atacante marcó dos goles y alcanzó una nueva marca personal: superó a Lionel Messi en la tabla histórica de goleadores mundialistas y quedó como el máximo anotador de la historia de los Mundiales.

La presencia de Expósito en el estadio generó aún más atención debido a las versiones que habían surgido en los últimos días sobre un supuesto distanciamiento entre ambos. Los rumores crecieron luego de la aparición de imágenes del futbolista junto a otra mujer en redes sociales y tras una entrevista en la que la actriz prefirió no profundizar sobre su relación ni dar detalles de su vida personal.

Durante el encuentro, las cámaras captaron a Ester siguiendo cada jugada con mucha concentración. Con un semblante serio y visiblemente compenetrada con lo que ocurría en el campo, la actriz reflejó desde la tribuna la tensión de un partido en el que Francia se quedó sin la posibilidad de subir al podio.

     

 

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