La postura de River ante los rumores de acelerar para incorporar a Mauro Icardi: "Dicen que..."

“Desde que Icardi llegó a la Argentina explotó el rumor de la posibilidad de que lo quiera River. Gustavo Méndez dijo que hay una reunión de Icardi con el presidente de River y eso generó muchísimo ruido. Icardi tiene seis meses más de contrato en Turquía, pero es un delantero de jerarquía”, comenzó.

Y luego amplió sobre la postura actual que tendría el club sobre este tema y puso paños fríos al regreso de Mauro Icardi al país: "Desde River dicen que no hay nada, que no existe interés y que no hubo contacto con Icardi. Sin embargo, en el mundo del espectáculo se habla de una supuesta reunión en Puerto Madero entre el futbolista y el presidente del club”.

Acerca de los motivos que podrían acercar al futbolista al país, Gravellone explicó: “Supuestamente, el futbolista desea vivir en la Argentina con sus hijas. Pero, repito, desde River aseguran que no hay absolutamente nada. Después la China tuiteó y eso hizo crecer aún más el rumor”.

mauro icardi galatasaray

Qué dijo la China Suárez ante la posibilidad que Mauro Icardi sea refuerzo de River

La China Suárez utilizó su cuenta en X para desmentir algunos trascendidos que indicaban que ella "le habría aprobado" a su novio Mauro Icardi negociar con River Plate y volver a instalarse en la Argentina. De paso, le tiró un palito a Wanda Nara, ex del delantero que ofició de manager en el arreglo de sus contratos con los clubes.

"Que yo 'di el ok' ¿para qué? Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja, no soy su manager ni quiero serlo. Yo estoy feliz en Turquía, no intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos", escribió Eugenia Suárez en su cuenta de X al ser vinculada en la decisión del futuro laboral de su pareja y remarcando lo cómoda que se encuentra instalada en el exterior.

Cabe recordar que aprovechando sus días en el país para pasar la Navidad con sus dos hijas tras el fallo de la Justicia, se habría dado una reunión entre el propio Icardi con el presidente de River, Stefano Di Carlo, para conocer su situación contractual con el club Galatasay, cuyo vínculo finaliza a mediados del próximo año y por el momento no se conocieron negociaciones abiertas para su extensión.