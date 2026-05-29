Darío Cvitanich reveló una tensa situación de su mamá con Chechu Bonelli: "Llorando"

"Lo único que pedí que la perra se pueda quedar en la casa del Golf. A mí que esto se haga público no me trae ningún beneficio", remarcó molesto por el ruido mediático que se generó.

Y dejó en claro: “Yo no estoy enojado, no quiero verla en el piso, no tengo ningún problema. Es la madre de mis hijas y respeto eso, siempre me manejé de la misma manera".

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La firme aclaración de Darío Cvitanich tras la separación de Chechu Bonelli

En ese sentido, Darío Cvitanich explicó que nunca impidió que Chechu Bonelli pierda el contacto con la madre de él como ella sostuvo y reveló una particular situación que le molestó.

“Pasaron muchas cosas en el medio, que no vienen al caso. Desde el primer día fue: ‘Yo no te corto el vínculo con mi madre porque es la única abuela viva que tienen las chicas. Nunca prohibí eso. Lo único que dije es que no se use a mi mamá para una foto, para decir ‘qué bien que nos llevamos ahora post separación’”, aclaró firme.

Y contó sobre un hecho particular que lo alertó: “Mi mamá se sintió usada y la tuve en mi casa un día llorando. Cuando volvió a Baradero, mis hermanos me dijeron que no la vieron bien. Había estado con Cecilia y las nenas y volvió muy afligida porque le habían dicho que yo estaba muy mal, que estaba en cualquier cosa”.

"¿En cualquier cosa de qué? Es todo una locura. Si mamá va a estar influenciada por una cosa que le puedan decir, ahí ya está. A mi no toquen ni a mis hijas, ni a mi mamá ni mis hermanos", precisó contundente.

"Pago todo lo que tengo que pagar, lo único que yo pedí es no recibir choclos de las cosas que tengo que hacer porque no soy administrador de nadie", cerró Darío Cvitanich indignado.