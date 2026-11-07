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Rosario Central festejó un título que no ganó: el insólito error que desató la locura en el Gigante de Arroyito

Los jugadores del Canalla celebraron en la cancha y algunos hinchas ingresaron al campo de juego convencidos de que eran campeones. Sin embargo, un gol agónico de Boca cambió la historia.

Rosario Central festejó un título que no ganó. (Foto: captura)

Rosario Central festejó un título que no ganó. (Foto: captura)

El fútbol argentino vivió una de las escenas más inesperadas del año en el Gigante de Arroyito, donde Rosario Central festejó por error la conquista de la Tabla Anual 2026. Los jugadores se abrazaron, corrieron hacia las tribunas y celebraron junto a los hinchas, sin saber que Boca había convertido un gol sobre la hora que le arrebataba el título.

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Todo ocurrió durante la definición de la última fecha del Torneo Clausura, cuando el equipo dirigido por Jorge Almirón acababa de vencer por 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y esperaba el resultado del partido entre Boca y Defensa y Justicia en la Bombonera.

Hasta ese momento, el encuentro del Xeneize estaba empatado sin goles, un resultado que consagraba a Central como el mejor equipo del año. Sin embargo, Enner Valencia marcó el 1-0 para Boca a los 50 minutos del segundo tiempo, en una jugada que modificó por completo la definición.

Mientras los futbolistas de Boca celebraban el gol decisivo, en Rosario se produjo una confusión que terminó recorriendo las redes sociales: los jugadores de Central recibieron información equivocada y comenzaron a festejar un campeonato que finalmente quedó en manos del conjunto de la Ribera.

La situación comenzó después del pitazo final del árbitro Hernán Mastrángelo en el Gigante de Arroyito. Central había cumplido con su objetivo al derrotar a Estudiantes de Río Cuarto y necesitaba que Boca no ganara para quedarse con el primer puesto de la Tabla Anual.

Los hinchas seguían con atención los últimos minutos del encuentro que se disputaba en la Bombonera, donde se habían agregado seis minutos de descuento. En medio de la expectativa, una información incorrecta provocó que parte del estadio estallara en festejos.

Los futbolistas comenzaron a correr por el campo de juego, se abrazaron y algunos se acercaron a las tribunas para compartir la supuesta consagración. Jáminton Campaz, Elías Verón, Juan Giménez e Ignacio Ovando llegaron incluso a treparse al alambrado para celebrar con los simpatizantes.

La euforia también se trasladó a las tribunas, donde algunos hinchas ingresaron al terreno de juego. Otros gritaban frente a las cámaras: "¡Somos bicampeones!", convencidos de que Rosario Central había conseguido una nueva coronación.

Sin embargo, la realidad era completamente diferente. El gol de Valencia había puesto a Boca por delante de Defensa y Justicia y le permitía conservar el liderazgo de la clasificación anual. Así, mientras una parte del Gigante de Arroyito celebraba, Boca se estaba consagrando campeón de la Tabla Anual 2026.

Rosario Central hizo su parte, pero el gol de Boca cambió todo

El equipo rosarino había llegado a la última jornada con posibilidades concretas de alcanzar el primer puesto y cumplió con su obligación. Con goles de Emanuel Coronel y Julián Fernández, Rosario Central derrotó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, pese a disputar más de 20 minutos con un futbolista menos por la expulsión de Gastón Ávila.

El triunfo le permitió alcanzar los 62 puntos en la Tabla Anual, producto de los 28 obtenidos en el Torneo Apertura y los 34 conseguidos en el Clausura.

El lamento de los jugadores de Rosario Central tras lo sucedido (Foto: Fotobaires)

El lamento de los jugadores de Rosario Central tras lo sucedido (Foto: Fotobaires)

Durante varios minutos, el empate sin goles entre Boca y Defensa y Justicia colocó al Canalla en lo más alto de la clasificación. Pero cuando parecía que el título viajaría a Rosario, el gol agónico de Enner Valencia modificó el desenlace y dejó al equipo de Almirón a un solo punto de la consagración.

Cómo quedó la Tabla Anual 2026 y qué equipos clasificaron a la Libertadores

La definición tuvo tres partidos en simultáneo y también contó con Argentinos Juniors como protagonista. Sin embargo, el equipo de La Paternal perdió 2-0 como local frente a Huracán y quedó sin posibilidades de alcanzar el primer puesto. Finalmente, Boca terminó como líder de la Tabla Anual con 63 puntos, seguido por Rosario Central con 62 y Argentinos Juniors con 60.

De esta manera, Boca se quedó con la Copa de la Tabla Anual, mientras que los tres equipos consiguieron la clasificación a la Copa Libertadores 2027 a través de sus posiciones en la clasificación acumulada. Además, los tres continuarán su participación en la fase eliminatoria del Torneo Clausura.

Boca terminó segundo en la Zona A con 33 puntos, la misma cantidad que Instituto de Córdoba. Por su parte, Rosario Central finalizó como líder de la Zona B con 34 unidades, mientras que Argentinos Juniors se ubicó segundo con 31. La jornada dejó una imagen difícil de olvidar: Rosario Central pasó de celebrar un campeonato a descubrir que Boca se había quedado con el título en el último suspiro.

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