Diego Milito explicó por qué Marcos Rojo no podrá jugar el torneo local con Racing

Qué dijo Diego Milito sobre la llegada de Rojo

El presidente de la Academia, Diego Milito, habló del caso en diálogo con Radio La Red y dejó en claro que el club conocía la situación desde el inicio.

“Lo de Marcos lo sabíamos perfectamente, se lo agradecimos porque él mismo dijo que no importaba y que quería venir. Se dio de manera rapidísima, no estaba en nuestros planes”, explicó el dirigente.

Milito agregó que la operación surgió como una oportunidad inesperada: “Fue una oportunidad y era un jugador importante para jugar las copas por su gran experiencia y trayectoria”.

Cómo surgió la oportunidad de fichar a Marcos Rojo

La llegada de Rojo a Racing no estaba contemplada en el mercado de pases. Según relató Milito, todo se resolvió en cuestión de horas, una vez que el defensor acordó su salida de Boca. La trayectoria del exjugador de la Selección argentina, con pasos por el Manchester United y el fútbol europeo, sumada a su experiencia en instancias decisivas, fue determinante para que Racing no dejara pasar la oportunidad.

Qué impacto tendrá su ausencia en el Clausura

Si bien Rojo no podrá estar en el torneo local, Racing confía en que su presencia en la Copa Libertadores y la Copa Argentina sea un valor agregado. El Clausura se afrontará con los defensores disponibles en el plantel actual, mientras que el exBoca será preservado para los partidos clave de las otras competencias.

El calendario de Racing con Rojo en la mira

El debut oficial de Rojo con la camiseta de Racing podría darse en los octavos de final de la Copa Libertadores, siempre que el cuerpo técnico lo considere en condiciones. En la Copa Argentina, su participación podría darse desde la siguiente fase, dependiendo del sorteo y la fecha del encuentro.

Con este escenario, el defensor tendrá la oportunidad de reforzar la última línea en los compromisos más exigentes de la temporada, mientras espera hasta 2026 para poder volver a disputar un torneo local.