En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Superclásico
FÚTBOL

Las cuatro bajas de Boca para el Superclásico ante River

Boca tendrá a la mayoría de sus titulares disponibles, pero no podrá contar con cuatro jugadores por lesión en el duelo clave frente a River.

Las cuatro bajas de Boca para el Superclásico ante River

Boca ya dejó atrás la goleada ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores y puso la mira en el Superclásico frente a River Plate. El equipo de Claudio Úbeda llegará al Monumental con la base titular en buenas condiciones, aunque con cuatro bajas confirmadas que obligarán a ajustar algunas piezas.

Leé también Boca goleó 3-0 a Barcelona por la segunda fecha de la fase de grupos y se ilusiona en la Libertadores
boca goleo 3-0 a barcelona por la segunda fecha de la fase de grupos y se ilusiona en la libertadores
image

A diferencia de su rival, el Xeneize no presenta una lista extensa de lesionados, pero sí ausencias puntuales que afectan distintos sectores del equipo. La más reciente y significativa es la de Agustín Marchesín, quien sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el duelo ante el conjunto ecuatoriano.

Qué jugadores no estarán en Boca para el Superclásico

La baja de Marchesín será la única que impacte directamente en el once titular. El arquero salió entre lágrimas y tendrá varios meses de recuperación, por lo que su lugar será ocupado por Leandro Brey, que disputará su primer Superclásico. En el banco estará Javier García.

Otra ausencia importante es la de Rodrigo Battaglia, quien fue operado en la pretemporada por la rotura del tendón de Aquiles. Su recuperación es extensa y su regreso está previsto recién para junio, por lo que Boca ya viene adaptándose a su falta.

En la misma línea aparece Carlos Palacios, quien fue intervenido en marzo por una sinovitis en la rodilla derecha. Desde el club estiman su vuelta para mayo, aunque su ausencia no generó un vacío tan marcado debido al buen rendimiento de alternativas en su posición.

El cuarto nombre es el de Edinson Cavani, que atraviesa la recuperación de una hernia de disco. El delantero estuvo marginado durante buena parte de la temporada y su lugar fue cubierto con buenos resultados, lo que reduce el impacto inmediato de su ausencia.

Cómo llega Boca al clásico ante River

Más allá de estas bajas, Boca afrontará el Superclásico con la mayoría de sus titulares disponibles y en buen nivel, algo que le permite a Úbeda sostener una base que viene teniendo continuidad.

Además, la rotación en las últimas semanas le dio rodaje a varios futbolistas, lo que fortalece al plantel en términos de alternativas. En ese contexto, el equipo buscará sostener el envión tras la goleada en la Copa Libertadores y consolidarse en un partido que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Superclásico
Notas relacionadas
Alarma en Boca: Marchesín sufrió una durísima lesión y estará varios meses afuera
Se confirmó la peor noticia: la dura explicación sobre la lesión de Marchesín en Boca
Boca busca arquero: los nombres que suenan tras la lesión de Agustín Marchesín

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar