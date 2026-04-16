Las cuatro bajas de Boca para el Superclásico ante River

En la misma línea aparece Carlos Palacios, quien fue intervenido en marzo por una sinovitis en la rodilla derecha. Desde el club estiman su vuelta para mayo, aunque su ausencia no generó un vacío tan marcado debido al buen rendimiento de alternativas en su posición.

El cuarto nombre es el de Edinson Cavani, que atraviesa la recuperación de una hernia de disco. El delantero estuvo marginado durante buena parte de la temporada y su lugar fue cubierto con buenos resultados, lo que reduce el impacto inmediato de su ausencia.

Cómo llega Boca al clásico ante River

Más allá de estas bajas, Boca afrontará el Superclásico con la mayoría de sus titulares disponibles y en buen nivel, algo que le permite a Úbeda sostener una base que viene teniendo continuidad.

Además, la rotación en las últimas semanas le dio rodaje a varios futbolistas, lo que fortalece al plantel en términos de alternativas. En ese contexto, el equipo buscará sostener el envión tras la goleada en la Copa Libertadores y consolidarse en un partido que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.